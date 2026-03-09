Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Különös csattanást hallottak az élelmiszerboltban, a dolgozók azonnal tudták, hogy életbevágóan nagy a baj

Nem a polcról esett le az áru.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 09. 11:52
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
Éppen egy Győr-Moson-Sopron vármegyei üzletben vásárolt egy 70 év körüli férfi, amikor minden előzmény nélkül összeesett a sorok között – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A bolt munkatársai a csattanásra lettek figyelmesek, és azonnal keresni kezdték a zaj forrását. Mikor rátaláltak a betegre, nem tudták felébreszteni, ezért azonnal mentőt hívtak, majd a mentésirányító segítségével légzésvizsgálatot végeztek, így kiderült, hogy a férfi ekkor már nem lélegzett. 

Az egyik árufeltöltő és a biztonsági őr a telefonos instrukciókat követve újraélesztésbe kezdtek. Nem sokkal később mentőautósok vették át az életmentést, majd esetkocsi is csatlakozott az ellátáshoz. Az időben megkezdett mellkasi nyomások és a mentők kiemelkedő szakmai helytállása végül sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért – írják. A helyszíni ellátás után a férfit végül stabil állapotban szállították kórházba.

