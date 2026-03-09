Különös csattanást hallottak az élelmiszerboltban, a dolgozók azonnal tudták, hogy életbevágóan nagy a baj

Az egyik árufeltöltő és a biztonsági őr a telefonos instrukciókat követve újraélesztésbe kezdtek. Nem sokkal később mentőautósok vették át az életmentést, majd esetkocsi is csatlakozott az ellátáshoz. Az időben megkezdett mellkasi nyomások és a mentők kiemelkedő szakmai helytállása végül sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért – írják. A helyszíni ellátás után a férfit végül stabil állapotban szállították kórházba.