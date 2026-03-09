Éppen egy Győr-Moson-Sopron vármegyei üzletben vásárolt egy 70 év körüli férfi, amikor minden előzmény nélkül összeesett a sorok között – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Különös csattanást hallottak az élelmiszerboltban, a dolgozók azonnal tudták, hogy életbevágóan nagy a baj
Nem a polcról esett le az áru.
A bolt munkatársai a csattanásra lettek figyelmesek, és azonnal keresni kezdték a zaj forrását. Mikor rátaláltak a betegre, nem tudták felébreszteni, ezért azonnal mentőt hívtak, majd a mentésirányító segítségével légzésvizsgálatot végeztek, így kiderült, hogy a férfi ekkor már nem lélegzett.
További Belföld híreink
Az egyik árufeltöltő és a biztonsági őr a telefonos instrukciókat követve újraélesztésbe kezdtek. Nem sokkal később mentőautósok vették át az életmentést, majd esetkocsi is csatlakozott az ellátáshoz. Az időben megkezdett mellkasi nyomások és a mentők kiemelkedő szakmai helytállása végül sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért – írják. A helyszíni ellátás után a férfit végül stabil állapotban szállították kórházba.
A bátor kiállásnak köszönheti a kazincbarcikai győzelmet a Fidesz
Kaló Attila sikerét méltatta Demeter Zoltán képviselő.
Itt az újabb bizonyíték, tiszás ügyvéd vesz részt az ukrán aranykonvoj védelmében
Saját magát buktatta le az ATV Start műsorában az ukránok védelmében résztvevő tiszás ügyvéd.
Ukrán aranykonvoj: hamarosan kiderülhet, kinek szánták a pénzt
A törvényjavaslat szerint a NAV-nak 60 napja lesz a vizsgálat lefolytatására.
Elszabadult a köztéri kukák réme, ezúttal Győrben jött rá az ötperc

Rossz napja lehetett.
Rossz napja lehetett.
A bátor kiállásnak köszönheti a kazincbarcikai győzelmet a Fidesz
Kaló Attila sikerét méltatta Demeter Zoltán képviselő.
Itt az újabb bizonyíték, tiszás ügyvéd vesz részt az ukrán aranykonvoj védelmében
Saját magát buktatta le az ATV Start műsorában az ukránok védelmében résztvevő tiszás ügyvéd.
Ukrán aranykonvoj: hamarosan kiderülhet, kinek szánták a pénzt
A törvényjavaslat szerint a NAV-nak 60 napja lesz a vizsgálat lefolytatására.
Elszabadult a köztéri kukák réme, ezúttal Győrben jött rá az ötperc
Rossz napja lehetett.
