Felbukkant Szabó Bálint a fővárosban, pedig már a rendőrség is keresi

Eltűnés miatt körözést adott ki Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselő ellen a Kőszegi Rendőrkapitányság – derül ki a rendőrség honlapján közzétett körözési adatbázisból. A politikust a hozzátartozói csütörtök óta nem tudják elérni, ezért indult rendőrségi keresés.

Eltűnés miatt keresi a rendőrség Szabó Bálintot (Forrás: Rendőrség)

Információink szerint azonban hétfő reggel a fővárosban is feltűnhetett a keresett botránypolitikus. Egy olvasónk arról számolt be, hogy

Szabó Bálintot reggel Budapesten, a Nyugati pályaudvar környékén látta.

Nem ez az első alkalom, hogy hasonló helyzet alakul ki a volt szegedi önkormányzati képviselő körül. Körülbelül két évvel ezelőtt szintén eltűntként keresték, akkor néhány nappal később előkerült.

A baloldali botránypolitikus az elmúlt években több politikai eseményen is felbukkant. Leginkább arról vált ismertté, hogy trombitájával próbált zavart kelteni különböző tüntetéseken, Kormányinfókon, Lázárinfókon és más politikai rendezvényeken.