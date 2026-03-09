Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

szabó bálintkörözéseltűnés

Felbukkant Szabó Bálint a fővárosban, pedig már a rendőrség is keresi

Eltűnés miatt körözést adott ki Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselő ellen a Kőszegi Rendőrkapitányság. Egy olvasónk azonban hétfő reggel a Nyugati pályaudvar környékén látta a politikust.

Eltűnés miatt körözést adott ki Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselő ellen a Kőszegi Rendőrkapitányság  – derül ki a rendőrség honlapján közzétett körözési adatbázisból. A politikust a hozzátartozói csütörtök óta nem tudják elérni, ezért indult rendőrségi keresés.

Eltűnés miatt keresi a rendőrség Szabó Bálintot (Forrás: Rendőrség)

Információink szerint azonban hétfő reggel a fővárosban is feltűnhetett a keresett botránypolitikus. Egy olvasónk arról számolt be, hogy

Szabó Bálintot reggel Budapesten, a Nyugati pályaudvar környékén látta.

Nem ez az első alkalom, hogy hasonló helyzet alakul ki a volt szegedi önkormányzati képviselő körül. Körülbelül két évvel ezelőtt szintén eltűntként keresték, akkor néhány nappal később előkerült.

A baloldali botránypolitikus az elmúlt években több politikai eseményen is felbukkant. Leginkább arról vált ismertté, hogy trombitájával próbált zavart kelteni különböző tüntetéseken, Kormányinfókon, Lázárinfókon és más politikai rendezvényeken.

Borítókép: Szabó Bálint a trombitájával (Fotó: Hatlaczki Balázs)

               
       
       
       

