Lázár János üzent a győri tiszásoknak, az országos politikát ne keverjék bele a város pénzügyeibe + videó

A Lázárinfó ezúttal Győrből jelentkezett, ahová az építési és közlekedési miniszter Szeles Szabolccsal és Fekete Dáviddal, a térség két országgyűlési képviselő-jelöltjével, érkezett. A tárcavezetőt a pulpitusra lépve baloldali tüntetők hurrogása és dudálása fogadta, amelynek kapcsán Lázár János a jelenlévőknek hangsúlyozta: ne engedjék, hogy a Tisza aktivistái szégyent hozzanak Győrre, hogy a Tisza Párt káoszba vigye a várost, és ne engedjék, hogy egymás ellen fordítson fideszest és nem fideszest. Hangsúlyozta: ő azért jött, hogy mindenkivel szót értsen.

A miniszter beszéde elején a város megosztottságáról beszélt: mert ugyan Pintér Bence polgármester relatív többséget szerzett, de 15 körzetből 14-et megnyert a Fidesz. Kiemelte, mindenki adja meg egymásnak a tiszteletet: a kormánypártiak a baloldali polgármesternek, a tiszások pedig a 14 megválasztott fideszes képviselőnek. A békés együttműködést válasszák, ne az uszítást, a helyi politikai viszonyokkal pedig próbáljanak megbékélni – hangsúlyozta, majd a baloldali rendbontókra mutatva megjegyezte: ilyen fenyegetésre és agresszióra kell készülniük azoknak, akik a csendes többséghez, Fidesz-szavazóként tartoznak.

„Vannak akik azért jöttek ide, hogy ezt a gyűlést megzavarva, megfenyegessék azokat, akik velük nem értenek egyet. Egy olyan országban élünk, ahol a demokrácia és a szabad véleménynyilvánítás jegyében bünteti, fenyegeti, zsarolja a hátsó sorokban azt, aki fideszes. Ez szégyen és gyalázat, és mi, fideszesek nem fogjuk soha hagyni!”

– jelentette ki.

Nagy a választás tétje

Felhívta a figyelmet arra, hogy ukrán statisztikai adatok szerint kilencezer huszonéves hal meg ezen a héten a fronton, amely után a hátsó sorokból ismét nagy hurrogás következett. Lázár János szerint aki pedig ezen gúnyolódik, az szégyellje magát, nem alkalmas a közbizalomra. Emlékeztetett, Magyarország a háborúk miatt elveszített másfél millió embert – szerinte ez arra kötelez mindenkit, hogy a kimaradást politikáját válassza minden körülmény között. – Aki áprilisban a Fideszre szavaz, az a békére és a biztonságra szavaz – hangsúlyozta.