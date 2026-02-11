LázárinfóLázár JánosGyőr

Lázár János üzent a győri tiszásoknak, az országos politikát ne keverjék bele a város pénzügyeibe + videó

Győrben tart fórumot Lázár János, ahol a miniszter eseményét hőzöngő tiszások és Pintér Bence polgármester hívei próbálták megzavarni. A tárcavezető leszögezte: mindenki adja meg egymásnak a tiszteletet: a kormánypártiak a baloldali polgármesternek, a tiszások pedig a 14 megválasztott fideszes képviselőnek. A tárcavezető ezután Szeles Szabolccsal és Fekete Dáviddal, a térség két országgyűlési képviselő-jelöltjével válaszolt a közönség kérdéseire.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 18:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Lázárinfó ezúttal Győrből jelentkezett, ahová az építési és közlekedési miniszter Szeles Szabolccsal és Fekete Dáviddal, a térség két országgyűlési képviselő-jelöltjével, érkezett. A tárcavezetőt a pulpitusra lépve baloldali tüntetők hurrogása és dudálása fogadta, amelynek kapcsán Lázár János a jelenlévőknek hangsúlyozta: ne engedjék, hogy a Tisza aktivistái szégyent hozzanak Győrre, hogy a Tisza Párt káoszba vigye a várost, és ne engedjék, hogy egymás ellen fordítson fideszest és nem fideszest. Hangsúlyozta: ő azért jött, hogy mindenkivel szót értsen. 

A miniszter beszéde elején a város megosztottságáról beszélt: mert ugyan Pintér Bence polgármester relatív többséget szerzett, de 15 körzetből 14-et megnyert a Fidesz. Kiemelte, mindenki adja meg egymásnak a tiszteletet: a kormánypártiak a baloldali polgármesternek, a tiszások pedig a 14 megválasztott fideszes képviselőnek. A békés együttműködést válasszák, ne az uszítást, a helyi politikai viszonyokkal pedig  próbáljanak megbékélni – hangsúlyozta, majd a baloldali rendbontókra mutatva megjegyezte: ilyen fenyegetésre és agresszióra kell készülniük azoknak, akik a csendes többséghez, Fidesz-szavazóként tartoznak.

„Vannak akik azért jöttek ide, hogy ezt a gyűlést megzavarva, megfenyegessék azokat, akik velük nem értenek egyet. Egy olyan országban élünk, ahol a demokrácia és a szabad véleménynyilvánítás jegyében bünteti, fenyegeti, zsarolja a hátsó sorokban azt, aki fideszes. Ez szégyen és gyalázat, és mi, fideszesek nem fogjuk soha hagyni!”

– jelentette ki.

Nagy a választás tétje

Felhívta a figyelmet arra, hogy ukrán statisztikai adatok szerint kilencezer huszonéves hal meg ezen a héten a fronton, amely után a hátsó sorokból ismét nagy hurrogás következett. Lázár János szerint aki pedig ezen gúnyolódik, az szégyellje magát, nem alkalmas a közbizalomra. Emlékeztetett, Magyarország a háborúk miatt elveszített másfél millió embert – szerinte ez arra kötelez mindenkit, hogy a kimaradást politikáját válassza minden körülmény között. – Aki áprilisban a Fideszre szavaz, az a békére és a biztonságra szavaz – hangsúlyozta.

Pintér Bence lejáratókampányt indított

Ezután Fekete Dávidhoz került a szó, aki először is Pintér Bence azon vádjáról beszélt, miszerint a Győr-Szol Zrt. eltüntetett 1,7 milliárd forintot. – A polgármester egy óriási kampánykamut nyomott be a kampány közepén – hangsúlyozta. akiket az igazság érdekel, hogy a vezérigazgatója mit mondott: a Győr-Szol minden szempontból a jogszabályoknak megfelelően működik és nem más, mint a lakosok tudatos félrevezetése. Mint mondta, Pintér Bence a megosztottságon és az uszításon ügyködik. 

„Akit a szakmai része érdekel, egy mondatban össze tudom foglalni: a főkönyvi és a bankszámla nem ugyanaz”

– mutatott rá, hozzátéve: „A polgármester az almát a villanykörtéhez hasonlítja össze, és csodálkozik rajta hogy csak akkor jön rá a különbségre, amikor beleharap”. – Két, egymással semmilyen viszonyban nem lévő összefüggéstelen adatot kiragadtak a Győr-Szol Zrt. három-negyedéves bevallásából, kivonták egymásból, és kitalálták ez a hecckampányt ellenünk – magyarázta, majd kiemelte:

a vállalat meghívta a polgármester a csütörtöki igazgatósági ülésre, ahol hivatalos formában is szeretnék bemutatni minden rendelkezésre álló adatot, de Pintér Bence nem fogadta el a meghívást. 

Szerinte a támadás oka pedig az, hogy Pintér Bence a titkárnőjét szeretné a Tisza országgyűlési képviselőjeként bejuttatni a parlamentbe. – Az a Diószegi Judit, aki a Tiszának a jelöltje, jelen pillanatban is felveszi a fizetését a városházán úgy, hogy nem dolgozik – mondta. 

A cél az együttműködés

Lázár János ezután átvette a szót, és hangsúlyozta:ő nem azért jött Győrbe, hogy a polgármestert támadja, hanem hogy bebizonyítsa: a Fidesz méltóbb a közbizalomra mint a Tisza Párt vezette baloldalt. Ezért javasolta: az országos politikát ne keverjék bele a város pénzügyeibe. Kifejtette, Győrnek a működése azon működik majd a következő időben, hogy lesz-e költségvetése. 

„A költségvetést előterjeszti a polgármester, és ha a képviselőtestület nem szavazza meg, akkor önök üvöltözhetnek és ordibálhatnak, de nem lesz a városnak költségvetése. Annak elfogadásához együttműködésre van szükség”

– mutatott rá.

Elmesélt egy történetet is szemléltetésképp, amelyről Pintér Bence valószínűleg nem beszélt a lakosoknak. Mint ismert, Győrnek 570 millió forint tartozása van a Volán felé. A polgármester ezért több levelet is küldött Lázár Jánosnak hogy kérelmezze, ezt az adósságot had fizesse vissza a város 5 év alatt. Az engedélyt pedig a tárcavezető megadta. A győriek lehetőséget kaptak arra, hogy ebben a nehéz ügyben olyan megegyezés szülessen, ami mindkét félnek jó legyen. 

„Ha van együttműködési ajánlat és együttműködési készség, akkor mi készek vagyunk az együttműködésre”

– hangsúlyozta.

A miniszter ezután több helyi ügyel kapcsolatos kérdésre is válaszolt. 

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter Győrött (Forrás: Youtube)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu