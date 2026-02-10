Balassa Tamás, Népszava : „Kétmillió forintért árverezték el azt a lézernyomtatóval készült érett narancshangulatú vécékefeszettet, amely Lázár János fizimiskáját formázza. Nevezzük nevén: kiáll a fejéből, ami egy definitíve vécékefetartó, egy vécékefe. A neo-pop art és a kitsch határmezsgyéjén remeklő funkcionális szobrász-asszociáció könyörtelen, ízléstelen, borzalmas, és ennyiben végtelenül adekvát az Orbán-kormány miniszterének munkásságával. Lázár János politikus könyörtelen, ízléstelen és borzalmas ember, szemben Lázár János civillel, aki a közéleti minőségénél csak klasszissal jobb fej lehet. De ezt a mutatványt nem áll módunkban értékelni, mi több, ebben az életben már nem is szeretnénk megpróbálni, mert hidegen hagy bennünket.”



