Így írnak ők – Március 4., délután

Így írnak ők – Március 4., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Juszt László, Török Gábor, Hont András, Robert C. Castel és Szalai Szilárd gondolataiból tallózunk.

Juszt László

„A parlamenti politikai prostituáltak gyülekezete”

Török Gábor

Török Gábor elemez, vagy úgy csinál mintha…

Hont András

Kétfarkúsodik a Tisza

Robert C. Castel

„A benzinkút és a fekvőrendőrök”

Szalai Szilárd

„Terrorállamok a világ körül”

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A Tisza-agymosás módszertana

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyerekkereskedelem

Epstein és a rothadó világelit

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekaláírásgyűjtés

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

