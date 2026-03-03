Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 03. 03. 6:57

Így írnak ők – Március 3., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Parászka Boróka, Gelencsér Ferenc, Juszt László, Perintfalvi Rita és Bálint Botond gondolataiból tallózunk

Parászka Boróka

„Két kulacsból meddig lehet vedelni?”

Gelencsér Ferenc

„Ma ilyen műhold-felvételes nap van”

Juszt László

„Ki zsarolt kit?”

Perintfalvi Rita

Ha hallgattál volna, ...

Bálint Botond

„Trump akkor hoz tényleg újat a Közel-Keletre, ha teljesen új szabályokat vezet be”

