Rüdiger brutális tette miatt áll a bál, utólag még vizsgálják az esetet a Real meccse után

Bár a La Liga 26. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén a bombameglepetést hozott Real Madrid–Getafe (0-1) meccs hajrájában Alejandro Muniz Ruiz két játékost is kiállított (egyet innen, egyet onnan), nagy az értetlenkedés egy elmaradt piros lap miatt. A 26. percben Antonio Rüdiger brutális térdelése megtorlatlan maradt.

2026. 03. 03. 11:29
Antonio Rüdiger a Real Madrid és a Getafe összecsapásán Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
Amint arról beszámoltunk, a Real Madrid és a Getafe összecsapásán, a hazaiaktól csereként beállt Franco Mastantuono a 95. percben azonnal piros lapot kapott, mert beszólt Alejandro Muniz Ruiz játékvezetőnek, aki a jelentésében szó szerint is idézte az argentin játékos szavait. A Getaféből pedig a 97. percben Adrián Liso jutott a kiállítás sorsára második sárga lappal időhúzás miatt. Még a 27. percben Antonio Rüdiger azonban megúszta a brutális térdelését, amelyben a szenvedő fél Diego Rico volt. Rico a bal oldali oldalvonalnál elesett egy szerelés után, a földön fekve pedig még kapott egy kemény térdest a fejére Rüdigertől. Rico fájdalmas kiáltása még a pálya melletti mikrofonokon keresztül is jól hallható volt. Ám a játékvezető még szabálytalanságot sem látott, és a videóbíró (VAR) sem avatkozott közbe. Pérez Burull korábbi FIFA-játékvezető szerint ez nagy hiba volt – írja az Origo.

Antonio Rüdiger kétségkívül a Real Madrid védelmének oszlopa
Antonio Rüdiger kétségkívül a Real Madrid védelmének oszlopa (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)

– Nem akarom kommentálni az esetet, de mindenki látta, hogy mi történt – jegyezte meg a találkozó után a Getafe vezetőedzője, José Bardalas.

Rüdiger lett az új Pepe a Real Madrid csapatában?

A spanyol média egy része is kikelt Rüdiger ellen. A Cadena SER véleménycikke szerint ez volt „a szezon legbrutálisabb cselekedete” egy „gyáva, veszélyes, brutális támadás”, amiért a németet hosszú időre el kellene tiltani.

– Pepe méltó örököse a brutalitást illetően, ahogy a portugál játékos, úgy Rüdiger is azt hiszi, hogy bármit megtehet – írja a szerző, és feleleveníti azt az esetet, amikor a 2025-ös Király-kupa döntőjében Rüdiger jéggel akarta megdobálni a játékvezetőt. Akkor emiatt hat meccsre tiltották el.

A Mundo Deportivo arról ír, hogy a Spanyol Labdarúgó-szövetség játékvezetői testülete ma elemzi az esetet. A lap szerint a VAR azért nem avatkozott közbe, mert Rüdiger nem szándékosan térdelte fejbe a Getafe védőjét. Aki azonban könnyen állkapocstörést szenvedhetett volna.

Az, hogy Rüdiger tette nem volt szándékos, nem lehet mentség. A múlt héten a Juventus–Galatasaray BL-meccsen az olaszoktól Lloyd Kelly hasonló eset miatt piros lapot kapott a sárga helyett a videózás után.

Az X-en 4,8 milliós követővel rendelkező Troll Football ugyanakkor most viccet csinált Rüdiger esetéből, a futballpályákon korábban gyakori, meccsek előtti „letérdelésekkel” vont párhuzamot. Mondván, hogy Rüdiger a térdelésével támogatta Vinícus Júniort a rasszizmus ellen folytatott küzdelmében...

 

A Real Madrid–Getafe találkozó összefoglalója:

 

