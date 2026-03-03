A frontvonalnál ragadt a magyar futballista, míg egy másik hazamenekült a háború elől

Szombaton Izrael az Egyesült Államokkal közösen katonai támadást indított Irán ellen, a Közel-Keleten kirobbant háborúnak pedig magyar érintettjei is vannak. A magyar úszóválogatott egy része Ománban ragadt, ami pedig a labdarúgást illeti, mindkét ország bajnokságában szerepel magyar játékos: Koszta Márk az izraeli első osztályban szereplő Hapoel Petah Tikva légiósa, Gera Dániel pedig az iráni Perszepolisz futballistája.

Koszta Márk jelenleg is Izraelben van (Forrás: Hapoel Petah-Tikva/Facebook)

Koszta Márk Izraelben várja a fejleményeket

Közülük Koszta helyzete adhat jobban okot az aggodalomra, a 29 esztendős futballista ugyanis Tel-Avivban tartózkodik, ugyanakkor szerencsére nem sérült meg.

– A lakásunkban van egy szoba, amit úgy építettek, hogy ellenálljon a kívülről érkező robbantásoknak, bombabiztosnak mondják. Persze ennek ellenére sem megnyugtató a helyzet. Jól vagyok, nem sérültem meg – mondta a Borsnak Koszta, akit a játékos ügyeit képviselő Ivan Rados egészített ki: – Márk továbbra is Tel-Avivban él. Az izraeli klubvezetés vasárnap délután eredetileg azt tervezte, hogy Jordániába utazik a teljes csapat, ez azonban megváltozott, végül Tel-Avivban maradtak. Márk a barátnőjével együtt a lakásukban vannak. Figyelnek a telefonon érkező jelzésekre, az izraeli hatóságok folyamatosan figyelmeztetik a lakosokat, ha iráni légitámadás, rakéta- vagy drónveszély várható.

Nincs pánik, de minden nagyon bizonytalan, akár percről percre változhat a helyzet

– mondta Rados, hozzátéve, hogy az izraeli bajnokságot természetesen felfüggesztették, Koszta helyzete pedig annyival szerencsésebb, hogy az iráni válaszcsapások elsősorban katonai objektumokat érintenek, a civil lakosság biztonságos óvóhelyeken várja a fejleményeket.

Gera Dániel hazatért

Szintén Rados a képviselője Gera Dánielnek, aki vasárnap elhagyta Iránt, és ha minden rendben ment, elvileg hétfőn megérkezett Magyarországra.

– Az első és legfontosabb, hogy Dani biztonságban van. Tegnap, azaz vasárnap este elhagyta az országot, most Törökországban, az iráni határhoz közeli Van városában várja az isztambuli csatlakozást, onnan pedig hazarepül – ha minden jól megy, hétfő este hét óra körül lesz Budapesten – árulta el még hétfőn Rados a Mandinernek.