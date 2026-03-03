Koszta MárkGera Dániellégiósok

A frontvonalnál ragadt a magyar futballista, míg egy másik hazamenekült a háború elől

Az iráni–izraeli háború több magyar labdarúgóra is hatással van: a frontvonal közelében lévő Koszta Márk jelenleg is Tel-Avivban tartózkodik, Gera Dániel viszont a tervek szerint hétfőn hazaérkezett Budapestre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 11:21
Gera Dániel elhagyta Iránt
Gera Dániel elhagyta Iránt Forrás: Perszepolisz/Facebook
Szombaton Izrael az Egyesült Államokkal közösen katonai támadást indított Irán ellen, a Közel-Keleten kirobbant háborúnak pedig magyar érintettjei is vannak. A magyar úszóválogatott egy része Ománban ragadt, ami pedig a labdarúgást illeti, mindkét ország bajnokságában szerepel magyar játékos: Koszta Márk az izraeli első osztályban szereplő Hapoel Petah Tikva légiósa, Gera Dániel pedig az iráni Perszepolisz futballistája.

Koszta Márk jelenleg is Izraelben van
Koszta Márk jelenleg is Izraelben van (Forrás: Hapoel Petah-Tikva/Facebook)

Koszta Márk Izraelben várja a fejleményeket

Közülük Koszta helyzete adhat jobban okot az aggodalomra, a 29 esztendős futballista ugyanis Tel-Avivban tartózkodik, ugyanakkor szerencsére nem sérült meg.

– A lakásunkban van egy szoba, amit úgy építettek, hogy ellenálljon a kívülről érkező robbantásoknak, bombabiztosnak mondják. Persze ennek ellenére sem megnyugtató a helyzet. Jól vagyok, nem sérültem meg – mondta a Borsnak Koszta, akit a játékos ügyeit képviselő Ivan Rados egészített ki: – Márk továbbra is Tel-Avivban él. Az izraeli klubvezetés vasárnap délután eredetileg azt tervezte, hogy Jordániába utazik a teljes csapat, ez azonban megváltozott, végül Tel-Avivban maradtak. Márk a barátnőjével együtt a lakásukban vannak. Figyelnek a telefonon érkező jelzésekre, az izraeli hatóságok folyamatosan figyelmeztetik a lakosokat, ha iráni légitámadás, rakéta- vagy drónveszély várható.

Nincs pánik, de minden nagyon bizonytalan, akár percről percre változhat a helyzet

– mondta Rados, hozzátéve, hogy az izraeli bajnokságot természetesen felfüggesztették, Koszta helyzete pedig annyival szerencsésebb, hogy az iráni válaszcsapások elsősorban katonai objektumokat érintenek, a civil lakosság biztonságos óvóhelyeken várja a fejleményeket.

Gera Dániel hazatért

Szintén Rados a képviselője Gera Dánielnek, aki vasárnap elhagyta Iránt, és ha minden rendben ment, elvileg hétfőn megérkezett Magyarországra.

– Az első és legfontosabb, hogy Dani biztonságban van. Tegnap, azaz vasárnap este elhagyta az országot, most Törökországban, az iráni határhoz közeli Van városában várja az isztambuli csatlakozást, onnan pedig hazarepül – ha minden jól megy, hétfő este hét óra körül lesz Budapesten – árulta el még hétfőn Rados a Mandinernek.

Ali Hámenei ajatollah halála miatt negyvennapos gyászt hirdettek Iránban, ez idő alatt semmiről sem születik érdemi döntés, értelemszerűen az ottani labdarúgó-bajnokság helyzetéről sem, így a jövőről egyelőre nehéz beszélni.

– Dani jelenleg érvényes szerződéssel rendelkezik a Perszepolisszal, ezt egyoldalúan nem tudjuk felbontani, úgy sem, hogy most épp szünetel a bajnokság. Mindenekelőtt meg kell várni, hogy leteljen ez a negyven nap, utána talán többet tudunk majd – mondta Rados.

 

