Real MadridFlorentino PérezGetafe

Betelt a pohár a Real Madrid-szurkolóknál, egyértelmű üzenetet küldtek az elnöknek

Fájdalmas vereséget szenvedett a Getafétől a Real Madrid, amely hazai pályán 1-0-ra kapott ki a hétfői bajnokin. A Real Madrid-szurkolók nem fogadták jól az újabb kudarcot, egyesek odáig mentek, hogy Florentino Pérez elnök lemondását követelték.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 9:44
A drukkerek elveszítették a türelmüket Fotó: Javier Soriano Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A többek között Kylian Mbappét nélkülöző Real Madrid óriási mezőnyfölényben futballozott, ám hiába alakított ki sokkal több helyzetet ellenfelénél, gólt csak a Getafe tudott szerezni. A két fordulóval korábban még éllovas Real Madrid hátránya a vereség miatt négy pont maradt a Barcelona mögött, a fővárosiaknak gyorsan össze kell szedniük magukat, ha nem akarják, hogy elússzon az aranyérem.

A szurkolók szerint itt az ideje, hogy Florentino Pérez távozzon a Real Madridtól
A szurkolók szerint itt az ideje, hogy Florentino Pérez távozzon a Real Madridtól (Fotó: Alberto Gardin/NurPhoto/AFP)

A Real Madrid-szurkolók szemében az elnök a ludas

A királyi gárda teljesítménye óriási csalódást okozott a szurkolóknak, akik már a meccs közben kifejezték frusztrációjukat: ennek Florentino Pérez elnök itta meg a levét, a drukkerek ugyanis az ő lemondását követelték.

A Real Madrid híveitől nem új keletű, hogy Pérez ellen fordulnak, januárban a Levante elleni vereség során is hasonló üzenetet küldtek neki, de az utóbbi időben is egyre gyakoribb, hogy a kritikák kereszttűzébe kerül a klub első embere. Sokan már Xabi Alonso menesztését is felrótták Péreznek, de több másik döntése sem tetszett a szurkolóknak, akik közül egyre többen változást szeretnének a klub vezetésében.

Hogy mennyire nincs minden rendben a klubnál, jól mutatja Vinícius Júnior újabb balhéja, és bár Álvaro Arbeloa magára vállalta a felelősséget, kérdéses, hogy össze tudja-e kapni magát időben a csapat. Sok idő nincs a sebek nyalogatására, pénteken a Celta Vigo otthonába látogatnak a fővárosiak, majd jövő szerdán jön a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első, hazai mérkőzése.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu