Betelt a pohár a Real Madrid-szurkolóknál, egyértelmű üzenetet küldtek az elnöknek

A többek között Kylian Mbappét nélkülöző Real Madrid óriási mezőnyfölényben futballozott, ám hiába alakított ki sokkal több helyzetet ellenfelénél, gólt csak a Getafe tudott szerezni. A két fordulóval korábban még éllovas Real Madrid hátránya a vereség miatt négy pont maradt a Barcelona mögött, a fővárosiaknak gyorsan össze kell szedniük magukat, ha nem akarják, hogy elússzon az aranyérem.
A Real Madrid-szurkolók szemében az elnök a ludas
A királyi gárda teljesítménye óriási csalódást okozott a szurkolóknak, akik már a meccs közben kifejezték frusztrációjukat: ennek Florentino Pérez elnök itta meg a levét, a drukkerek ugyanis az ő lemondását követelték.
A Real Madrid híveitől nem új keletű, hogy Pérez ellen fordulnak, januárban a Levante elleni vereség során is hasonló üzenetet küldtek neki, de az utóbbi időben is egyre gyakoribb, hogy a kritikák kereszttűzébe kerül a klub első embere. Sokan már Xabi Alonso menesztését is felrótták Péreznek, de több másik döntése sem tetszett a szurkolóknak, akik közül egyre többen változást szeretnének a klub vezetésében.
Hogy mennyire nincs minden rendben a klubnál, jól mutatja Vinícius Júnior újabb balhéja, és bár Álvaro Arbeloa magára vállalta a felelősséget, kérdéses, hogy össze tudja-e kapni magát időben a csapat. Sok idő nincs a sebek nyalogatására, pénteken a Celta Vigo otthonába látogatnak a fővárosiak, majd jövő szerdán jön a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első, hazai mérkőzése.
