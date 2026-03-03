agrárminisztériumtámogatásnagy istvánélelmiszer

Hatalmas az érdeklődés – újraindul a kistermelőket segítő agrártámogatás

A kormány ismét mentőövet és fejlődési lehetőséget biztosít a legkisebb magyar gazdálkodóknak. A hatalmas túljelentkezésre való tekintettel tizenötmilliárd forintos keretösszeggel újraindul a mezőgazdasági kisüzemek beruházásait támogató pályázat. A vissza nem térítendő forrás célja, hogy stabilizálja azoknak az őstermelőknek és kistermelőknek a helyzetét, akik a helyi élelmiszer-ellátás fontos pillérei, de sokszor saját tőke hiányában nem tudnak előrelépni.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 03. 11:10
Fotó: Sipeki Péter
Az Agrárminisztérium közleménye szerint a most induló felhívás keretében a pályázók legfeljebb tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek különböző mezőgazdasági beruházások megvalósítására. A pályázat különlegessége, hogy második esélyt ad a gazdáknak. Azok az őstermelők, egyéni vállalkozók és szociális szövetkezetek is benyújthatják a papírjaikat június 18-tól, akik a korábbi körben formai okok vagy kerethiány miatt lemaradtak a támogatásról.

A pályázat az őstermelők számára is fontos lehetőséget biztosít Forrás: Kormány.hu

Hatalmas volt az érdeklődés, újraindul a pályázat

Az újbóli meghirdetést nemcsak a stratégiai célok, hanem a gazdák részéről tapasztalható hatalmas lelkesedés is indokolta. A korábbi, hasonló célú pályázatra tavaly összesen 1604 kérelem érkezett be. A bírálatok jelenleg is zajlanak, de az eddigi döntések alapján már 556 gazdálkodó részesült csaknem ötmilliárd forintnyi támogatásban.

Nagy István hangsúlyozta a kisüzemek nemzetstratégiai jelentőségét. Ezek a gazdaságok nem csupán a helyi élelmiszer-ellátás alapjait biztosítják, hanem elengedhetetlenek a környezeti fenntarthatóság és a vidéki hagyományok megőrzése szempontjából is. A miniszter rámutatott: a vásárlók egyre inkább a helyben előállított, megbízható termékeket keresik, ami erősíti a termelő és fogyasztó közötti bizalmat.

A program újbóli meghirdetését a nagy érdeklődés, valamint a kisüzemek élelmiszer-önellátásban és környezeti fenntarthatóságban betöltött szerepe indokolta

– mondta a miniszter.

A legkisebb üzemmérettel rendelkező termelők azonban gyakran azzal a problémával szembesülnek, hogy a szükséges fejlesztésekhez nem rendelkeznek elegendő önerővel. Az állami szerepvállalás ezért kulcsfontosságú. A mostani felhívás pontosan azokat a fejlődőképes, kis méretű szereplőket célozza meg, akik hosszabb távon is a magyar földből és a tisztességes munkából kívánnak megélni.

Ez a bejelentés pontosan beleillik abba a korányzati stratégiába, ami szerint 2026 az építkezés éve lesz az agráriumban.

