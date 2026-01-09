agráriumagrártámogatásokNagy Istvánmezőgazdaság

Nagy István: 2026 az építkezés éve lesz agráriumban – a magyar gazdák érdeke az első

2010 óta jelentős eredményeket értünk el, és világosan kimondhatjuk: 2026 az építkezés éve lesz a magyar agráriumban. Sorra indulnak a fejlesztések és beruházások, amelyek munkahelyeket, biztos megélhetést és jövőt jelentenek a magyar vidéken − mondta a pénteken a Facebookra feltöltött videójában Nagy István agrárminiszter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 11:19
Nagy István agrárminiszter (Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt)
A gazdák pontosan tudják, az elmúlt években nem volt könnyű dolgunk. Voltak járványok, volt aszály. Brüsszel elhibázott agrárpolitikája, a háború és az energiaválság is jelentősen nehezíti a működést, de az elmúlt 15 év következetes építkezésének köszönhetően a magyar agrárium megállta a helyét, és ma már kézzelfogható eredményekről beszélhetünk. Ma a magyar gazdák részére háromszor annyi forrás áll rendelkezésre a fejlesztésekhez, mint bármikor korábban − fogalmazott Nagy István.

Nagy István, agrárium
Nagy István: Ma a magyar gazdák részére háromszor annyi forrás áll rendelkezésre a fejlesztésekhez, mint bármikor korábban. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az agrárminiszter kiemelte: az uniós pénzek mellé nyolcvanszázalékos nemzeti társfinanszírozást biztosít az állam, ez Európában is egyedülálló. Ennek köszönhetően a pályázatok elbírálása folyamatos, a beruházások sorra indulnak. 2026 valóban az építkezés éve: mezőgazdasági üzemek, állattartó telepek, istállók épülnek, bővül az élelmiszeripar, fejlődnek a kertészetek.

Egyre korszerűbb a feldolgozóipar, egyre kisebb a kiszolgáltatottság, és a magyar gazdák versenyképesebbé válnak itthon és külföldön is. Csak az elmúlt időszakban több mint 730 milliárd forint jutott gazdasági fejlesztést ösztönző beruházásokra. Nyolcszáz élelmiszeripari projekt kapott támogatást, 1100 állattartó telep újul meg és mintegy 2100 kertészeti fejlesztés indulhat el − ismertette a tárcavezető.

Magyarország lakosságának több mint a kétszeresére, húszmillió ember élelmiszer-ellátására képes. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdák munkája értékes és versenyképes, pénzt hoz az országnak, és ez a pénz visszakerül a magyar gazdaságba, a vidékre.

Nagy István felhívta a figyelmet, hogy az aszály elleni védekezésben is komoly lépéseket tett a kormány. 178 milliárd forintból valósultak meg öntözési beruházások, miközben az öntözött területek mértéke folyamatosan növekszik. Ez a termésbiztonságot és a gazdák kiszámíthatóbb jövőjét szolgálja.

Egyre többen választják a környezetkímélő gazdálkodást, és Magyarország továbbra is GMO-mentes ország. Az új Agrár-környezetgazdálkodási programban több mint 19 600 kérelmet támogatott a kormány, csaknem 1,6 millió hektár terület vonatkozásában. Az ökológiai gazdálkodás esetében pedig 5700 gazdálkodót, 375 ezer hektár területen. Ez jó a földnek, jó a fogyasztónak és jó a gazdáknak is. 

– Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy megvédjük a magyar állatállományt és az agráriumot a járványoktól. Mert a biztonság az alapja mindennek − mondta a miniszter.

Nagy István a videó végén leszögezte: következetesen megvédik a magyar földet és a magyar gazdák érdekeit Brüsszellel és annak bábjaival szemben. Tiltakoznak minden olyan brüsszeli döntés ellen, amely a magyar agráriumot károsítja, így a háborús tervek ellen, és az ellen is, hogy a gazdák pénzét elvegyék és a háború, illetve Ukrajna finanszírozására fordítsák. A kormány mindent megtesz azért, hogy a folyamatokat a béke irányába terelje. Mert béke nélkül nincs fejlődés és nincs biztonság a magyar agráriumban sem − zárta szavait a tárcavezető.

