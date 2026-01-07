Nagy István: Nem hagyhatjuk, hogy a termelők pénzét elvegyék és Ukrajnának adják

A tárcavezető kifejtette, a gazdálkodók a decemberi brüsszeli tüntetésen tanúsított elszántságát az Európai Bizottság sem tudja figyelmen kívül hagyni, éppen ezért kezdeményezett válságtanácskozást az unió agrárminisztereivel. A mi álláspontunk világos: a gazdáknak igazuk van, hiszen Brüsszel eddigi intézkedései jelentős versenyhátrányt okoztak és jövőjüket, illetve megélhetésüket is veszélyeztetik − fogalmazott Nagy István.

Nagy István: A jelenlegi uniós agrártámogatási rendszert és a gazdáknak járó forrásokat meg kell őrizni. Forrás: Facebook/Nagy István

Brüsszel és Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodása, az agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint az EU–Mercosur kereskedelmi megegyezés az európai agrárium kivégzését jelentheti, amit nem hagyhatunk. Elfogadhatatlan, hogy a közös agrárpolitikai források kifizetése a mezőgazdaságtól független, vélt vagy valós politikai elvárásokhoz legyen kötve. Az élelmezésbiztonságot nem lehet a mindennapi politikai játszmák részévé tenni – tette hozzá.

Nagy István hangsúlyozta, a magyar álláspont világos: a jelenlegi uniós agrártámogatási rendszert és a gazdáknak járó forrásokat meg kell őrizni, és nem hagyhatjuk, hogy a termelők pénzét elvegyék, majd azt Ukrajnának adják. Továbbra is elkülönített költségvetéssel rendelkező és két pilléren nyugvó közös agrárpolitikára van szükség, mert ez szolgálja a gazdálkodók versenyképességének megőrzését és az élelmezésbiztonság fenntartását – húzta alá az agrártárca vezetője a visegrádi négyek szakminisztereinek találkozóján.