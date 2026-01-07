közös agrárpolitika (KAP)Nagy Istvánmezőgazdaságuniós források

Nagy István: Nem hagyhatjuk, hogy a termelők pénzét elvegyék és Ukrajnának adják

Az egységes álláspont erőt jelent, éppen ezért kiemelten fontos, hogy a visegrádi négyek együttműködését az agrárium tekintetében mindig sikerült fenntartani, hiszen mi a gazdák oldalán állunk – jelentette ki Nagy István agrárminiszter Brüsszelben, a V4-ek találkozóján.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 18:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárcavezető kifejtette, a gazdálkodók a decemberi brüsszeli tüntetésen tanúsított elszántságát az Európai Bizottság sem tudja figyelmen kívül hagyni, éppen ezért kezdeményezett válságtanácskozást az unió agrárminisztereivel. A mi álláspontunk világos: a gazdáknak igazuk van, hiszen Brüsszel eddigi intézkedései jelentős versenyhátrányt okoztak és jövőjüket, illetve megélhetésüket is veszélyeztetik − fogalmazott Nagy István.

Nagy István, gazdák, uniós források, agrárpolitika, EU
Nagy István: A jelenlegi uniós agrártámogatási rendszert és a gazdáknak járó forrásokat meg kell őrizni. Forrás: Facebook/Nagy István

Brüsszel és Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodása, az agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint az EU–Mercosur kereskedelmi megegyezés az európai agrárium kivégzését jelentheti, amit nem hagyhatunk. Elfogadhatatlan, hogy a közös agrárpolitikai források kifizetése a mezőgazdaságtól független, vélt vagy valós politikai elvárásokhoz legyen kötve. Az élelmezésbiztonságot nem lehet a mindennapi politikai játszmák részévé tenni – tette hozzá.

Nagy István hangsúlyozta, a magyar álláspont világos: a jelenlegi uniós agrártámogatási rendszert és a gazdáknak járó forrásokat meg kell őrizni, és nem hagyhatjuk, hogy a termelők pénzét elvegyék, majd azt Ukrajnának adják. Továbbra is elkülönített költségvetéssel rendelkező és két pilléren nyugvó közös agrárpolitikára van szükség, mert ez szolgálja a gazdálkodók versenyképességének megőrzését és az élelmezésbiztonság fenntartását – húzta alá az agrártárca vezetője a visegrádi négyek szakminisztereinek találkozóján.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Garantált összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

A 444 egyik kis s…ggfeje azt írta, a magyar állam teljes összeomlása garantált a hóesés miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.