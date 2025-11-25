Az Európai Bizottság veszélybe sodorja Európa élelmiszerbiztonságát

– Orbán Viktor miniszterelnök felkérte, induljon a Fidesz jelöltjeként a következő választáson Hajdú-Bihar vármegyében. Miután az agrárkamara elnöke, adja magát, hogy egy olyan vármegyét képviseljen, amelyben a mezőgazdaságnak vezető szerepe van, de meglátása szerint, miért esett önre a választás?

– A hajdúságban az agrárium valóban a termelés mintegy harmincöt százalékát teszi ki, vagyis a felnőtt korú, dolgozó lakosság legalább egyharmada érintkezik valamilyen formában ezzel a területtel. Én pedig abban a térségben maradtam egyetem után is, s közel egy évtizedet dolgoztam az agrártámogatások és vidékfejlesztést érintően. De nem csak agrárpotenciálként tekintek a Hajdúságra, a kiváló földeken és komoly állattartási hagyományok mellett a vidékfejlesztést tekintem elsőrendű feladatomnak. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy pont olyan életszínvonalon lehessen élni a kisebb településeken, mint egy közepes városban, ugyanazokat a szolgáltatásokat és ugyanazokat a lehetőségeket lehessen elérni, mint az ország bármelyik pontján.

– Ez elég nehéz feladatnak tűnik, már csak azért is, mert az Európai Unió éppen lépten-nyomon ezzel ellentétes intézkedéseket hoz. Most csak a legdurvább tervet említve, az Európai Bizottság bemutatta a következő hétéves uniós költségvetési tervét, amiben jelentős forrásmegvonást terveznek, miközben ráeresztik az olcsó, ellenőrizetlen élelmiszerimportot a belső piacokra. Mit gondol erről?

– Fontos, hogy az emberek értsék, ez nem egy politikai riogatás, a mondanivalónk mögött tények vannak. A Bbizottság ugyanis radikálisan megváltoztatná a több mint hat évtizedes struktúrát, konkrétan elvonná az agráriumnak és a vidéknek szánt forrásokat. Ennek a legnagyobb vesztese a fogyasztó maga, a magyar és az uniós családok. Ugyanis, ha elvonjuk a forrásokat a fejlesztésektől, a mindennapi működéstől, akkor szépen lassan, de hátrányba szorul az agrárium, a feldolgozóipar.

Végül a magyar termék helyét a polcokon átveszik a szabadkereskedelmi megállapodás okán ránk zúduló élelmiszerek, amelyek bizonytalan eredetűek, hiszen messze nem felelnek meg az unióban elvárt előírásoknak és kritériumoknak.

Azzal persze nehéz vitatkozni, hogy egy élelmiszer legyen olcsó, de úgy legyen az, hogy ugyanazon környezetvédelmi és egészségügyi elvárásokat támasszanak azokkal szemben, mint a közösségen belüliek esetében. Ellenkező esetben nemcsak a mezőgazdasági termelésből élőket, hanem annak a közel 83 ezer embernek a megélhetését is veszélyeztetjük, akik a feldolgozóiparban dolgoznak. Az agrárium teljesítőképességét, abba az irányba kell mozdítani, hogy hozzáadott értéke növekedjen és ezen árukat tudjuk kiváló minőségben, stabilan az év minden napján a magyar családok asztalára tenni. Ezért nagyon fontos üzenet, hogy mennyivel lehet hozzájárulni hazai és uniós forrással az élelmiszeriparhoz, a feldolgozóiparhoz, hogy fokozatosan növekedjen a hozzáadott érték a foglalkoztatás, a tudás és az innováció révén is.