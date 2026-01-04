Terror, háborús készülődés és egy elfogott elnök – feszült hét a világpolitikában
Robbanások, terrorkészültség és diplomáciai feszültségek határozták meg a hetet. A nemzetközi színtéren azonban egy fejlemény minden mást felülírt: az Egyesült Államok elfogta Nicolás Madurót, ami új korszakot nyithat Latin-Amerikában és azon túl is.
Európában a háborús eszkaláció jelei erősödtek, Törökországban terrorfenyegetésekkel néztek szembe a hatóságok, Ázsiában pedig hadgyakorlatokkal üzentek egymásnak a nagyhatalmak. Íme a hét legfontosabb külpolitikai hírei.
Az Iszlám Állam terrorista szervezet fegyveresein ütöttek rajta a rendőrök
A török rendőrség rajtaütést hajtott végre az Iszlám Állam fegyveresein Yalova tartományban, ami heves összecsapásokhoz vezetett. Több rendőr megsebesült, de állapotuk nem súlyos. A hatóságok szerint a terrorcsoport ünnepek alatti támadásokat tervezett.
A hatóságok szerint a csoport az ünnepek alatt különösen a nem muzulmánok ellen irányuló akciókra szólított fel.
Az Iszlám Állam az elmúlt években több halálos támadást hajtott végre Törökországban, többek között 2017. január 1-jén, újévkor egy isztambuli éjszakai klubban, ahol 39 ember halt meg.
Robbanások Majkop közelében – célkeresztben a katonai infrastruktúra
Robbanások rázták meg Oroszország déli részét december 29-én a kora reggeli órákban. A beszámolók szerint Majkop közelében detonációk voltak hallhatók egy katonai repülőtér közelében. Az elmúlt időszakban Ukrajna rendszeresen mér csapásokat orosz katonai és stratégiai célpontokra, azzal a céllal, hogy gyengítse Moszkva hadműveleti képességeit.
Bajban Zelenszkij, hazatérhet a közvetlen riválisa
Valerij Zaluzsnij, Volodimir Zelenszkij egyik legismertebb politikai ellenfele január elején távozhat londoni nagyköveti posztjáról – erről a Radio NV számolt be forrásaira hivatkozva. A korábbi főparancsnok a döntését információk szerint már hetekkel ezelőtt jelezte az ukrán elnöknek, amikor Kijevben tartózkodott.
Soros György újra beszállt: Trump egyik fő politikai ellenfelét finanszírozza
Miközben Letitia James New York-i főügyész az elmúlt években Donald Trump egyik legkitartóbb politikai ellenfeleként lépett fel, kampányát jelentős összegekkel segítette Soros György és családja. A New York Post beszámolója szerint
Soros György és hozzátartozói 2019 óta több mint 71 ezer dollárt juttattak James kampánykasszájába,
ebből kiemelkedő tétel a jövő évi újraválasztást támogató mintegy 31 ezer dollár.
Felgyorsul a fegyverkezés: Litvánia kilépett az ottawai egyezményből
Litvánia hivatalosan is kilépett az ENSZ ottawai egyezményéből, amely tiltja a gyalogsági aknák használatát, gyártását és felhalmozását. A döntés nem elszigetelt: a balti államok sorra bontják le az eddig érvényes nemzetközi korlátokat, egyre nyíltabban készülnek a háborúra.
Moszkvából üzentek: Zelenszkij többé nincs biztonságban
Újabb, súlyos eszkalációs kísérletként értékelik Moszkvában azt a dróntámadást, amely állítólag Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciáját célozta a Novgorodi régióban. Az orosz vezetés szerint a támadás időzítése nem véletlen: közvetlenül az amerikai–ukrán egyeztetéseket követte, és egyértelműen a rendezési folyamat meghiúsítását szolgálta. Dmitrij Medvegyev egyenesen úgy fogalmazott: „A büdös kijevi gazember megpróbálja kisiklatni a konfliktus rendezését.”
Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy a dróntámadás valójában közvetlenül az amerikai–ukrán tárgyalások után történt Floridában.
Putyin a beszélgetés során figyelmeztetett: az ilyen terrorcselekmények nem maradnak válasz nélkül. Az ügy Washingtonban is reakciókat váltott ki.
Donald Trump nem rejtette véka alá felháborodását az ügy kapcsán. Az amerikai elnök közölte, hogy közvetlenül Vlagyimir Putyintól értesült a támadásról, ami egyértelműen feldühítette. – Ma hallottam erről Putyin elnöktől. Nagyon dühös lettem emiatt – fogalmazott. Trump hangsúlyozta: a jelenlegi helyzet különösen érzékeny, ezért az ilyen lépések komoly kockázatot hordoznak.
Ez egy kényes időszak. Most nem a megfelelő idő. Az egy dolog, hogy támadóak, mert ők támadóak. De az már más dolog, hogy megtámadják az ő házát. Ez most nem a megfelelő idő
– mondta. Amikor arról kérdezték, rendelkezésre állnak-e bizonyítékok a támadásról, az amerikai elnök szűkszavúan reagált: – Majd kiderítjük.
Az atomfegyver már opció – aggasztó fordulat Németországban
Alexander Hoffmann, a CSU frakcióvezetője szerint Németországnak Franciaországgal és Nagy-Britanniával közösen kellene előmozdítania egy európai nukleáris védőernyő kialakítását. Érvelése szerint Oroszország felelőtlenül használja a nukleáris fenyegetést, miközben az Egyesült Államok védelmi szerepe – Donald Trump elnöksége óta – egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Hoffmann úgy látja, Európa csak akkor lehet biztonságban, ha saját atomfegyverrel rendelkezik.
Szavazatok készpénzért – súlyos korrupciós vádak Zelenszkij párttársaival szemben
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Korrupcióellenes Speciális Ügyészség vádat emelt egy, a parlamenten belül működő szervezett bűnözői csoport ellen. A nyomozás szerint
a hálózat célzottan vásárolta meg a képviselők szavazatait, mégpedig rendszeresen, előre megszervezetten, készpénzes kifizetésekkel.
A vád szerint az érintett képviselőket egy WhatsApp-csoporton keresztül irányították. Itt kapták meg a konkrét törvényjavaslatok számait és a szavazási utasításokat. A szavazás után pedig megérkezett a fizetség. A hatóságok szerint mindez nem egyszeri visszaélés volt.
Újévi ígéret Brüsszelből: Ukrajna mielőbb EU-tag lesz
A Politico brüsszeli összefoglalója szerint 2026-ban az Európai Unió legfontosabb – és politikailag legérzékenyebb – vállalása Ukrajna csatlakozási folyamatának felgyorsítása lesz. A lap úgy fogalmaz: az EU vezetői újévi fogadalomként tekintenek arra, hogy az ukrán tagságot a lehető leggyorsabban, sőt a béketerv részévé téve vigyék tovább.
Elfogták Madurót
Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Venezuelában, és elfogta Nicolás Maduro elnököt és feleségét, Cilia Florest. Mike Lee republikánus szenátor azt közölte:
Nicolás Madurót letartóztatták az Egyesült Államokban, hogy büntetőeljárás alá vonják.
Az X-en közzétett bejegyzésében Lee azt írta, hogy Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere azt mondta neki, hogy nem számít további lépésekre Venezuelában most, hogy Maduro amerikai őrizetben van. Hozzátette, hogy Rubio szerint a katonai akció célja az elfogatóparancsot végrehajtók támogatása és védelme volt.
Az Egyesült Államok történetének egyik legmegdöbbentőbb és leghatékonyabb katonai fellépésével egy törvényen kívüli diktátort állítottak bíróság elé – hangsúlyozta Donald Trump a venezuelai támadásról tartott sajtótájékoztatóján. A kialakult helyzetet elemezve Alejandro Peña Esclusa, az Alapjogokért Központ szenior kutatója a lapunknak adott interjúban arra hívta fel a figyelmet: Maduro lehetőséget kapott arra, hogy elhagyja az országot, de nem akarta elfogadni az ajánlatot, és most megfizeti ennek árát.
Videófelvételek tanúsága szerint Maduro helikopterrel érkezett a Hudson folyó partján működő leszállóhelyre, ahonnan komoly biztosítás mellett a Metropolitan Detention Centerbe vitték, Brooklyn városrészbe.
