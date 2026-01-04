Terror, háborús készülődés és egy elfogott elnök – feszült hét a világpolitikában

Moszkvából üzentek: Zelenszkij többé nincs biztonságban. Fotó: AFP

Donald Trump nem rejtette véka alá felháborodását az ügy kapcsán. Az amerikai elnök közölte, hogy közvetlenül Vlagyimir Putyintól értesült a támadásról, ami egyértelműen feldühítette. – Ma hallottam erről Putyin elnöktől. Nagyon dühös lettem emiatt – fogalmazott. Trump hangsúlyozta: a jelenlegi helyzet különösen érzékeny, ezért az ilyen lépések komoly kockázatot hordoznak.

Ez egy kényes időszak. Most nem a megfelelő idő. Az egy dolog, hogy támadóak, mert ők támadóak. De az már más dolog, hogy megtámadják az ő házát. Ez most nem a megfelelő idő

– mondta. Amikor arról kérdezték, rendelkezésre állnak-e bizonyítékok a támadásról, az amerikai elnök szűkszavúan reagált: – Majd kiderítjük.

Az atomfegyver már opció – aggasztó fordulat Németországban

Alexander Hoffmann, a CSU frakcióvezetője szerint Németországnak Franciaországgal és Nagy-Britanniával közösen kellene előmozdítania egy európai nukleáris védőernyő kialakítását. Érvelése szerint Oroszország felelőtlenül használja a nukleáris fenyegetést, miközben az Egyesült Államok védelmi szerepe – Donald Trump elnöksége óta – egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Hoffmann úgy látja, Európa csak akkor lehet biztonságban, ha saját atomfegyverrel rendelkezik.

Szavazatok készpénzért – súlyos korrupciós vádak Zelenszkij párttársaival szemben

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Korrupcióellenes Speciális Ügyészség vádat emelt egy, a parlamenten belül működő szervezett bűnözői csoport ellen. A nyomozás szerint

a hálózat célzottan vásárolta meg a képviselők szavazatait, mégpedig rendszeresen, előre megszervezetten, készpénzes kifizetésekkel.

A vád szerint az érintett képviselőket egy WhatsApp-csoporton keresztül irányították. Itt kapták meg a konkrét törvényjavaslatok számait és a szavazási utasításokat. A szavazás után pedig megérkezett a fizetség. A hatóságok szerint mindez nem egyszeri visszaélés volt.