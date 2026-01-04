Washington tudja, hogy mi az érdeke, Brüsszel nem

Ahogy az EU nem érti a körülötte lévő világot, úgy a magyar ellenzék sem. Márpedig Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha vezetői nemcsak erős barátokkal rendelkeznek és átlátják a világban zajló történéseket, de a nemzeti érdek mentén is cselekednek. A nemzeti érdek pedig jelen esetben a konfliktus lezárása, az energiaár emelkedésének megakadályozása.