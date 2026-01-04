brüsszelusawashington

Washington tudja, hogy mi az érdeke, Brüsszel nem

A venezuelai katonai eseményeket világpolitikai szempontok alapján szokták értékelni, ami alapvetően helyes, de Magyarországra nézve is tartogatnak tanulságokat – hangsúlyozta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Erdély Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 16:01
Ursula von der Leyen Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Magyarország az EU tagjaként nem tekinthet el sem a nemzetközi, sem az esetleges hazai következményektől – emelte ki egy Facebook-bejegyzésében Erdély Rezső Krisztián

A Nézőpont Intézet elemzője kifejtette: „Az  EU valójában semmit nem ért abból, ami jelenleg a világban zajlik. Abban a világban, amelyben – túllépve a jótékony hegemónia korszakán – az USA a saját érdekei szerint cselekszik. Senki nem kérdezte meg az EU-t, senkit nem érdekel a véleménye.”

A szakértő úgy fogalmazott: 

Ahogy az EU nem érti a körülötte lévő világot, úgy a magyar ellenzék sem. Márpedig Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha vezetői nemcsak erős barátokkal rendelkeznek és átlátják a világban zajló történéseket, de a nemzeti érdek mentén is cselekednek. A nemzeti érdek pedig jelen esetben a konfliktus lezárása, az energiaár emelkedésének megakadályozása.

Erdély Rezső Krisztián hangsúlyozta: „Lehet valakinek morális alapon rossz véleménye a Monroe-elvről, de Washington pontosan tudja, hogy mi az érdeke. Brüsszel nem.”

 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Felhévizy Félix
