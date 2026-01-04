Magyarország az EU tagjaként nem tekinthet el sem a nemzetközi, sem az esetleges hazai következményektől – emelte ki egy Facebook-bejegyzésében Erdély Rezső Krisztián.
Washington tudja, hogy mi az érdeke, Brüsszel nem
A venezuelai katonai eseményeket világpolitikai szempontok alapján szokták értékelni, ami alapvetően helyes, de Magyarországra nézve is tartogatnak tanulságokat – hangsúlyozta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Erdély Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.
A Nézőpont Intézet elemzője kifejtette: „Az EU valójában semmit nem ért abból, ami jelenleg a világban zajlik. Abban a világban, amelyben – túllépve a jótékony hegemónia korszakán – az USA a saját érdekei szerint cselekszik. Senki nem kérdezte meg az EU-t, senkit nem érdekel a véleménye.”
A szakértő úgy fogalmazott:
Ahogy az EU nem érti a körülötte lévő világot, úgy a magyar ellenzék sem. Márpedig Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha vezetői nemcsak erős barátokkal rendelkeznek és átlátják a világban zajló történéseket, de a nemzeti érdek mentén is cselekednek. A nemzeti érdek pedig jelen esetben a konfliktus lezárása, az energiaár emelkedésének megakadályozása.
Erdély Rezső Krisztián hangsúlyozta: „Lehet valakinek morális alapon rossz véleménye a Monroe-elvről, de Washington pontosan tudja, hogy mi az érdeke. Brüsszel nem.”
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Donald Trump komolyan gondolja, hogy Amerika az amerikaiaké
Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ez az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásának üzenete.
Kuba lehet a következő?
Marco Rubio súlyos kritikát fogalmazott meg a kubai vezetéssel szemben.
Netanjahu támogatásáról biztosította Trumpot
Az izraeli miniszterelnök gratulált az amerikai elnök döntéséhez.
Bóka János: Az Európai Unióban változásra van szükség
A változás katalizátora ma szerte Európában a nemzeti és szuverén Európa-politika, amelynek képviselői számos tagállamban már megkerülhetetlen tényezők – írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Bóka János.
