Brüsszelben 2026 is a háború éve lesz

Január 1-vel Ukrajna csatlakozott az európai roamingzónához, vagyis az ukránok pluszköltségek nélkül úgy használhatják a mobileszközeiket az EU-ban, mint az uniós polgárok. Gondolhatunk erre úgy, mint egy jelentéktelen tényre, vagy feltehetjük a kérdést: az EU-s elvárásoknak Ukrajnánál jobban megfelelő és 2012 óta tagjelölt Szerbia miért nem fér hozzá ezekhez az előnyökhöz? A válasz egyszerű: a bizottság a tagállamok akaratától függetlenül egy háborúban álló ország csendes integrációjába kezdett – hangsúlyozta a Nézőpont Intézet európai uniós elemzője.

Fotó: AFP

Zemplényi Lili hozzátette: „Ukrajna csendes vagy bújtatott integrációjára tavaly számos példa volt – az agrártermékeinek közös piachoz való hozzáférésén át, addig, hogy bizonyos tagállamokat már a közös hitel anyagi terhe is fűzi Kijevhez. Amennyiben 2028/30-ig Brüsszel valóban tagállammá kívánja tenni Ukrajnát, a bújtatott integrációra 2026-ban számos példát fogunk látni.”

Az elemző arra is kitért, hogy „újévi beszédében Merz német kancellár Oroszország Európa elleni támadásáról, Macron francia elnök pedig az önkéntes katonai szolgálatról beszélt”.

Európa vezető hatalmainak és Brüsszelnek egyértelmű terve van: felfegyverezni Európát. Mindaddig, amíg egy védelem céljával megvalósuló katonai megújulásról beszélünk, ez rendben is van – a brüsszeli vezetők kijelentései és Ukrajnával való viszonya azonban nem erre enged következtetni. Az amerikai béketervek aláásása, illetve az elő-előbukkanó brüsszeli párbeszéd a katonai jelenlétről Ukrajnában alátámasztja azt, hogy 2026-ba az unió már nem mint egy európai békeprojekt lépett

– fogalmazott.

A szakértő hangsúlyozta: