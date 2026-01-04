tisza pártmagyar péterbajnai gordon

Bajnai Gordon körei kezelik Magyar Péter brüsszeli pénzeit

A volt baloldali miniszterelnökhöz köthető gazdasági hálózat már Brüsszelben is megjelent a Tisza Párt körül. A Tisza EP-delegációjának pénzügyeit egy olyan cég intézi, amelynek tulajdonosi és személyi háttere szorosan kapcsolódik Bajnai Gordon üzleti köreihez, valamint a botrányos Hajdú-BÉT-ügyhöz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 13:02
Bajnai Gordon Forrás: Facebok
A tavaly júniusi európai parlamenti választások után az SZ&Partners Kft. lett a Tisza Párt brüsszeli delegációjának hivatalos kifizetőhelye – állítja az Ellenpont. Az oknyomozó portál kiemelte, a vállalkozás végzi az EP-képviselők asszisztenseinek bérszámfejtését, valamint az adó- és járulékfizetési feladatokat is – vagyis a Tisza uniós pénzügyeinek teljes adminisztratív kezelését.

Budapest, 2025. április 13. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén a Műegyetem rakparton 2025. április 13-án. MTI/Balogh Zoltán
 

A cég korábban Ecovis Accounting Könyvelő és Tanácsadó Kft. néven működött, és közvetlenül a tiszás megbízás előtt változtatott nevet. Az SZ&Partners egy családi vállalkozás, amelynek egyedüli tulajdonosa és egyik ügyvezetője Nemecz Szilvia. A cég alapítója az édesapja, Nemecz Tibor, aki a rendszerváltás előtt a szocialista gazdasági elit tagja volt, később pedig meghatározó szereplője lett a hazai könyvvizsgálói piacnak.

Nemecz Tibor a kilencvenes években a magyarországi Ernst & Young egyik alapítója és vezetője volt, és ebben a minőségében került kapcsolatba Bajnai Gordon üzleti érdekeltségeivel.

A Nemecz-féle Ernst & Young 1999-től a Hajdú-BÉT könyvvizsgálójaként működött közre annál a cégnél, amelyet Bajnai Gordon a Wallis-csoporton keresztül vásárolt fel.

 A Hajdú-BÉT később csődbe ment, a felszámolás során kistermelők százai mentek tönkre, sajtóhírek szerint több libatenyésztő öngyilkos lett a kilátástalan helyzet miatt.

A cégcsoport átalakulása idején az Ernst & Young végezte az auditot, majd a folyamat közepén a könyvvizsgálatot a Deloitte vette át, amelynek akkori vezetője Oszkó Péter volt – akit Bajnai később pénzügyminiszterré nevezett ki. A személyi és gazdasági összefonódások már akkor is komoly kérdéseket vetettek fel.

Bajnai visszatért – a Tisza árnyékában

Mára egyre világosabban kirajzolódik, hogy Bajnai Gordon körei újra aktivizálódtak, és meghatározó szerepet játszanak a Tisza Párt körül. A párt elődszervezetének a Legyél a Változás! Egyesületnek a székhelyét Bajnai régi bizalmasa, Bárdos Barnabás biztosította.

Bajnai a napokban már nyíltan is kiállt Magyar Péter mellett: egy interjúban a Tisza választási győzelmét nevezte kívánatosnak, és a baloldali összefogás régi receptjét ajánlotta újra az ellenzéknek.

Borítókép: Bajnai Gordon (Forrás: Facebook)


