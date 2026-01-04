Már a digitális térben is a Fidesz után fut a Tisza

Azonban nem ez volt az első eset, hogy Magyar Péter a miniszterelnök és a kormánypártok ötleteit másolta. Mint ismert, pár nappal azután, hogy a kormányfő – mint minden évben – részt vett a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, ahol beszédet is mondott, Magyar Péter kitalálta, hogy ő is elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek.

Az esemény kínos érdektelenségbe fulladt, legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt.

A gyatra érdeklődés annyira szembetűnő volt, hogy az élő közvetítésben hallatszott is, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá.

Alig egy héttel az erdélyi kudarc után Magyar Péter úgy döntött, követi a miniszterelnököt Kötcsére, ahol a polgári oldal évtizedek óta tart pikniket.

Noha a Tisza elnökének megjelenése nem vonzott tömegeket, a pártelnök úgy gondolta, érdemes folytatni Orbán Viktor utánzását.

Ennek köszönhető, hogy október 23-ára, a békemenet napjára Magyar Péter is menetet hirdetett a Hősök terére.

A Tisza elnöke még azt is szerette volna elérni, hogy ugyanott, a Műcsarnok lépcsőjén szólalhasson fel, ahol Orbán Viktor 1989-ben, de be kellett érnie a téren felállított színpaddal.

Annak ellenére, vagy épp azért, mert a Tisza népszerűsége folyamatosan csökken, Magyar Péter rendezvényein pedig szemmel láthatóan egyre kevesebben vesznek részt, a pártelnök úgy döntött, nem hagy fel a miniszterelnök majmolásával, inkább fut utána mindenhova, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tart. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre, és tartott beszédet Szegeden.