Már a digitális térben is a Fidesz után fut a Tisza

Elfogytak a Tisza Párt elnökének ötletei, így ismét a kormánypártok által korábban már megvalósított ötleteket nyúlta le Magyar Péter. Miután Orbán Viktor chatcsatornát indított, és a digitális polgári körök is létrehoztak egyet, a Tisza Párt is sietve csinált egy hasonlót.

Munkatársunktól
2026. 01. 04. 5:52
Fotó: Máté Krisztián
A miniszterelnök még szeptember elején indította el a közvetlen chatcsatornáját, ahol a feliratkozók első kézből juthattak exkluzív információkhoz. Ezt követte a digitális polgári körök chatcsatornája, amelynek mostanra már csaknem 10 ezer tagja van. Látva a csatornák sikerességét, a Tisza Párt elnöke, lenyúlva a kormánypártok ötletét, a Viberen alakított ki egy ilyen csatornát a Tisza Párt szimpatizánsai számára. 

Forrás: Magyar Nemzet

A Tisza Párt ezzel ismét a kormánypártok másolásába kezdett. Mindezt azok után, hogy a Tisza Párt nyáron a sorozatos botrányok után lelőtte a saját Discord szerverét is. Magyar Péterék a nyáron a kormány támadásait emlegették, valójában azután zárták be a szervert, hogy kiszivárgott egy aktivistáikról vezetett lista, amelyben egyes önkénteseiket durva jelzőkkel illették.

Azonban nem ez volt az első eset, hogy Magyar Péter a miniszterelnök és a kormánypártok ötleteit másolta. Mint ismert, pár nappal azután, hogy a kormányfő – mint minden évben – részt vett a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, ahol beszédet is mondott, Magyar Péter kitalálta, hogy ő is elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek.

Az esemény kínos érdektelenségbe fulladt, legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt. 

A gyatra érdeklődés annyira szembetűnő volt, hogy az élő közvetítésben hallatszott is, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá.

Alig egy héttel az erdélyi kudarc után Magyar Péter úgy döntött, követi a miniszterelnököt Kötcsére, ahol a polgári oldal évtizedek óta tart pikniket. 

Noha a Tisza elnökének megjelenése nem vonzott tömegeket, a pártelnök úgy gondolta, érdemes folytatni  Orbán Viktor utánzását.

Ennek köszönhető, hogy október 23-ára, a békemenet napjára Magyar Péter is menetet hirdetett a Hősök terére.

A Tisza elnöke még azt is szerette volna elérni, hogy ugyanott, a Műcsarnok lépcsőjén szólalhasson fel, ahol Orbán Viktor 1989-ben, de be kellett érnie a téren felállított színpaddal.

Annak ellenére, vagy épp azért, mert a Tisza népszerűsége folyamatosan csökken, Magyar Péter rendezvényein pedig szemmel láthatóan egyre kevesebben vesznek részt, a pártelnök úgy döntött, nem hagy fel a miniszterelnök majmolásával, inkább fut utána mindenhova, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tart. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre, és tartott beszédet Szegeden.

A Tisza Párt elnöke néhány héttel ezelőtt pedig egy kínai étteremben fotózkodott, ahol elmondása szerint „két tárgyalás között egy csípős kínait” evett. 

Magyar Péter kifőzdés posztja azonban nem túl eredeti, Orbán Viktor ugyanis egy hónapja éppen egy kőbányai kínai vendéglőben ebédelt, amiről a miniszterelnök közösségi oldalán úgy számolt be, hogy

a választott menüt nagyon csípősen szereti.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

