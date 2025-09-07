Orbán Viktor most Kötcsén mutat irányt

Vasárnap tartják az idei kötcsei pikniket, amelyen már hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt tart helyzetértékelést a politikai folyamatokról. A polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. A találkozókon elhangzott kormányfői beszédek indítják a politikai évadot. Az idei kötcsei piknik formabontó lesz, hiszen az eddigiekkel ellentétben nem zárt körben tartja Orbán Viktor a helyzetértékelését, mivel első alkalommal a Facebookon élőben lehet követni a történéseket.

Orbán Viktor kötcsei beszédei mindig nagy jelentőséggel bírnak (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A kormányfő kötcsei beszédében hagyományosan érinteni szokta a magyarság sorskérdéseit, értekezik helyünkről és szerepünkről a világban, emellett rendszeresen bel- és külpolitikai helyzetértékelést ad, valamint meghatározza a kormányzati feladatokat és irányvonalat az elkövetkező időkre.

Mivel jövő tavasszal országgyűlési választások lesznek, így lehetséges, hogy azzal a miniszterelnök részletesen foglalkozik a beszédében. Ezt erősítheti, hogy két hete, a horvátországi nyaralásáról bejelentkezve arról beszélt, hogy közvetlen kollégáival elkészítették a 2026-ra szóló győzelmi tervet.

Szó eshet még az Európai Unió helyzetéről, az ukrajnai háborúról, valamint a tavalyi amerikai elnökválasztás jelentette globális változásokról is. Emellett a gazdasági kérdések és a családok támogatása is terítékre kerülhet.

Orbán Viktor hűségről és semlegességről

Bár tavaly még zárt körben tartotta helyzetértékelését a kormányfő, utólag több részletet is megosztott a beszédéből. Orbán Viktor egy éve Kötcsén úgy vélekedett, hogy a jobboldal legnagyobb előnye a baloldallal szemben a hűség.

A magyar emberek pontosan tudhatják, ránk mindig lehet számítani, nem futunk el, nem keresünk külön utakat. Itt fogunk maradni. Ez a küldetésünk. Ennek a küldetésnek, a küldetés teljesítésének előfeltétele pedig a választási győzelem újra és újra, szerénység, alázat, munka

– hangsúlyozta.

De arról is szót ejtett a kormányfő, hogy az új gazdaságpolitikának semlegesnek kell lennie. Véleménye szerint ez azt jelenti, hogy ellen kell állni mindenfajta blokkosodásnak, ki kell maradni azokból a konfliktusokból, amelyek választásra kényszerítenek bennünket. A miniszterelnök szerint minél hosszabb ideig fenn kell tartani mindenkivel a mélyebb gazdasági kapcsolatokat.