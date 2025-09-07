Orbán Viktorkötcsei piknikminiszterelnökPolgári Magyarországért Alapítvány

Orbán Viktor most Kötcsén mutat irányt

A miniszterelnök az őszi politikai szezon egyik legfontosabb rendezvényén, a kötcsei pikniken tart helyzetértékelést. Az idei rendezvény különlegessége, hogy most először nem zárt körben mond beszédet Orbán Viktor, ugyanis azt a közösségi médiában bárki követheti. A kormányfő kötcsei beszédei fontos stratégiai jelentőséggel bírnak; rendre kitér a jövő kihívásaira, a hazánk előtt álló lehetőségekre. Az idei beszédben kiemelt szerep juthat a 2026-os ország­gyűlési választásoknak.

Máté Patrik
2025. 09. 07. 6:17
Orbán Viktor kormányfő előadása a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2023. szeptember 9-én.
Vasárnap tartják az idei kötcsei pikniket, amelyen már hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt tart helyzetértékelést a politikai folyamatokról. A polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. A találkozókon elhangzott kormányfői beszédek indítják a politikai évadot. Az idei kötcsei piknik formabontó lesz, hiszen az eddigiekkel ellentétben nem zárt körben tartja Orbán Viktor a helyzetértékelését, mivel első alkalommal a Facebookon élőben lehet követni a történéseket.

Orbán Viktor kötcsei beszédei mindig nagy jelentőséggel bírnak (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A kormányfő kötcsei beszédében hagyományosan érinteni szokta a magyarság sorskérdéseit, értekezik helyünkről és szerepünkről a világban, emellett rendszeresen bel- és külpolitikai helyzetértékelést ad, valamint meghatározza a kormányzati feladatokat és irányvonalat az elkövetkező időkre. 

Mivel jövő tavasszal országgyűlési választások lesznek, így lehetséges, hogy azzal a miniszterelnök részletesen foglalkozik a beszédében. Ezt erősítheti, hogy két hete, a horvátországi nyaralásáról bejelentkezve arról beszélt, hogy közvetlen kollégáival elkészítették a 2026-ra szóló győzelmi tervet. 

Szó eshet még az Európai Unió helyzetéről, az ukrajnai háborúról, valamint a tavalyi amerikai elnökválasztás jelentette globális változásokról is. Emellett a gazdasági kérdések és a családok támogatása is terítékre kerülhet.

 

Orbán Viktor hűségről és semlegességről

Bár tavaly még zárt körben tartotta helyzetértékelését a kormányfő, utólag több részletet is megosztott a beszédéből. Orbán Viktor egy éve Kötcsén úgy vélekedett, hogy a jobboldal legnagyobb előnye a baloldallal szemben a hűség. 

A magyar emberek pontosan tudhatják, ránk mindig lehet számítani, nem futunk el, nem keresünk külön utakat. Itt fogunk maradni. Ez a küldetésünk. Ennek a küldetésnek, a küldetés teljesítésének előfeltétele pedig a választási győzelem újra és újra, szerénység, alázat, munka

– hangsúlyozta.

De arról is szót ejtett a kormányfő, hogy az új gazdaságpolitikának semlegesnek kell lennie. Véleménye szerint ez azt jelenti, hogy ellen kell állni mindenfajta blokkosodásnak, ki kell maradni azokból a konfliktusokból, amelyek választásra kényszerítenek bennünket. A miniszterelnök szerint minél hosszabb ideig fenn kell tartani mindenkivel a mélyebb gazdasági kapcsolatokat. 

Továbbá jelezte, hogy nem politikai szemüvegen keresztül kell nézni a gazdaságot, hanem kizárólag a magyar gazdaság életképességén keresztül. Mint mondta, a gazdasági semlegességnek az első tartalma a finanszírozási semlegesség. A beszéd előtt Orbán Viktor újságíróknak pedig azt nyilatkozta, hogy egy új világgazdaság jött létre, amihez alkalmazkodni kell, ezért szükség van új gazdaságpolitikára, amelynek a szíve és lényege a gazdasági semlegesség.

 

Veszélyek és lehetőségek 

A 2023-as kötcsei találkozó legfontosabb kérdését az idei európai uniós választások jelentették. Míg három éve a kormányfő előadásában az orosz–ukrán háború és annak Európára gyakorolt hatása kapott kiemelt szerepet. A 2021-es rendezvényen a kormányfő leszögezte, hogy ha szét is esik az EU, „mi ott leszünk az utolsók között, tartjuk az utolsó gerendát”. 2020-ban a járvány miatt nem tartották meg a kötcsei pikniket, a pandémia előtti utolsó kötcsei találkozón, 2019-ben a miniszterelnök többek között a családpolitika kiemelt szerepéről, a hazai és nemzetközi, döntően európai politikai helyzet értékelésétől a szomszédságpolitikán és annak gazdasági vetületein át haladva a keresztény szabadság kérdését is érintette.

A 2018-as választási győzelem után két alkalommal is volt polgári piknik. A júniusi találkozón a miniszterelnök a 2019-es európai parlamenti választás tétjéről beszélt. Orbán Viktor kifejtette: a Magyarország előtt álló lehetőségek óriásiak, de komoly veszélyek is leselkednek ránk. Ezek közül a migráció van az első helyen, de „itt sikerrel álljuk a sarat”. Míg 2018 szeptemberében a kereszténydemokrácia megújítása, a nemzeti identitás megőrzése, és ugyancsak az EP-választás volt a beszélgetések fókuszában. 

A kormányfő 2017-es előadásában az ország határai­nak megvédését, a családok, a munkahelyek biztonságának megőrzését és a közbiztonság fenntartását emelte ki.

A 2017. szeptemberi találkozón Orbán Viktor arra is kitért, hogy Trianon óta soha nem volt olyan erős az ország, mint most, és hogy újra befolyásolni tudja a magyarság a Kárpát-medence sorsát. A 2015-ös kötcsei beszédében Orbán Viktor azt mondta az Európát sújtó illegális bevándorlásról, hogy nem százezrekről, hanem több tíz millió emberről van szó, a migráció utánpótlása kimeríthetetlen, és senki nem kényszerítheti Magyarországot arra, hogy jelentős számú iszlám közösséget fogadjon be.

 

Máig ható gondolat

Sokak szerint az összes kötcsei beszéd közül a legnagyobb hatással bírót, a centrális erőtérről szólót 2009 őszén a Megőrizni a létezés magyar minőségét című előadásában mondta el Orbán Viktor.

Megvan a reális lehetősége annak, hogy a magyar politika következő 15-20 évét ne a duális erőtér határozza meg, amely állandó értékvitákkal megosztó, kicsinyes és fölösleges társadalmi következményeket generál. Ehelyett létrejön egy nagy kormányzó párt, egy centrális politikai erőtér, amely képes lesz arra, hogy a nemzeti ügyeket megfogalmazza

– mondta akkor Orbán Viktor.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

 

