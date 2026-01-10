Orbán Viktort méltatták a vezető politikusok

Orbán Viktort többek között Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök méltatta, aki kiemelkedő államférfinak nevezte a magyar kormányfőt. Iránban eközben folytatódnak a véres tüntetések, az iráni vezetés két napja korlátozza az internetet az országban, a hadsereg pedig bejelentette, hogy határozottan fog fellépni a tüntetőkkel szemben. Grönland kérdése nehéz helyzetbe hozza Dániát, Zelenszkij és szövetségesei pedig tovább szítják a háborút. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai eseményei.

Orbán Viktort méltatta a nemzetközi politika színe-java

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI

Orbán Viktor kiemelkedő államférfi

A Fidesz-kongresszusa alkalmából a nemzetközi politika színe-java méltatta a magyar miniszterelnököt, politikáját és hazánkat is. Andrej Babis cseh miniszterelnök, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök – csak néhány azok közül a vezető politikusok közül, akik Orbán Viktornak és Magyarországnak üzentek a Fidesz-kongresszus alkalmából. A cseh miniszterelnök, Andrej Babis üzenetében kiemelte, hogy Orbán Viktor valóban Európa egyik legmeghatározóbb politikusa.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint több olyan vezetőre lenne szükség mint Orbán Viktor.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök üzenetében barátjának nevezte Orbán Viktort, akivel nem mindig értenek egyet, de összeköti őket népeik szeretete és a nemzeteik közötti szoros kapcsolat, amelyeket ráadásul „gyönyörű zászlóink három színe egyesít”.