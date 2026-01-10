Orbán ViktorIránZelenszkij

Orbán Viktort méltatták a vezető politikusok

A magyar miniszterelnököt méltatta többek között az izraeli, az olasz és a cseh miniszterelnök is a Fidesz-kongresszus alkalmából. Orbán Viktort Benjamin Netanjahu kiemelkedő államférfinak nevezte. Iránban tovább folytatódnak a tüntetések, az országban már több mint egy napja korlátozza az iráni vezetés az internetet. Írországban is fellázadtak a gazdák a Mercosur-megállapodás miatt. Eközben Ukrajna és szövetségesi tovább küzdenek a háború folytatásáért. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai eseményei.

2026. 01. 10. 23:58
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook
Orbán Viktort többek között Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök méltatta, aki kiemelkedő államférfinak nevezte a magyar kormányfőt. Iránban eközben folytatódnak a véres tüntetések, az iráni vezetés két napja korlátozza az internetet az országban, a hadsereg pedig bejelentette, hogy határozottan fog fellépni a tüntetőkkel szemben. Grönland kérdése nehéz helyzetbe hozza Dániát, Zelenszkij és szövetségesei pedig tovább szítják a háborút. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai eseményei. 

Orbán Viktort méltatta a nemzetközi politika színe-java 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI

Orbán Viktor kiemelkedő államférfi

A Fidesz-kongresszusa alkalmából a nemzetközi politika színe-java méltatta a magyar miniszterelnököt, politikáját és hazánkat is. Andrej Babis cseh miniszterelnök, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök – csak néhány azok közül a vezető politikusok közül, akik Orbán Viktornak és Magyarországnak üzentek a Fidesz-kongresszus alkalmából. A cseh miniszterelnök, Andrej Babis üzenetében kiemelte, hogy Orbán Viktor valóban Európa egyik legmeghatározóbb politikusa.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint több olyan vezetőre lenne szükség mint Orbán Viktor. 

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök üzenetében barátjának nevezte Orbán Viktort, akivel nem mindig értenek egyet, de összeköti őket népeik szeretete és a nemzeteik közötti szoros kapcsolat, amelyeket ráadásul „gyönyörű zászlóink három színe egyesít”.

Az iráni vezetőknek elfogyott a türelme 

Az iráni hadsereg szombaton bejelentette, hogy meg fogja védeni a stratégiai infrastruktúrát és a közvagyont, miközben az ország vallási vezetése egyre határozottabban lép fel az utóbbi évek legnagyobb tüntetéseinek leverésére.

A hadsereget és a Forradalmi Gárdát, a hadseregtől függetlenül működő elit fegyveres egységet az ország legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah irányítja. A hadsereg Izraelt és „ellenséges terrorista csoportokat” vádolta azzal, hogy lá akarják ásni az ország közbiztonságát. 

A kezdetben az elszabadult infláció miatt kirobbant tiltakozások az elmúlt két hétben Irán nagy részére kiterjedtek, és hamar politikai jelleget öltöttek, a tüntetők a vallási vezetők lemondását követelik.

Amint arról beszámoltunk, a zavargások péntek éjszaka is folytatódtak. A hatóságok továbbra is blokkolják az internetszolgáltatást, a halottak száma pedig folyamatosan emelkedik. 

 

Írországban is tüntettek a gazdák

Írországot is elérte a tiltakozási hullám, miután az Európai Unió tagállamainak többsége jóváhagyta a Mercosur-megállapodást. A gazdák fellázadtak, Belgiumban, Lengyelországban, Franciaországban és Írországban is az utcára vonultak.

Habár már a szavazás napján, decemberben is óriási tiltakozás övezte, végül nemrég az EU tagállamainak többsége jóváhagyta a Mercosur-megállapodást. A döntéssel párhuzamosan a gazdák utcára vonultak Belgiumban, Lengyelországban, Franciaországban és Írországban is.

A több mint 25 éve készülő megállapodás a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, fellendítve a kereskedelmet a 27 tagú EU és a Brazíliát, Paraguayt, Argentínát és Uruguayt magában foglaló Mercosur-blokk között. Ez azonban rossz hír az európai gazdáknak, akiknek így az olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékekkel kellene versenyezniük, miközben Brüsszel az agrártámogatásokat is visszavágná.

 

London mindenre hajlandó Ukrajnáért 

A brit kormány kétszázmillió fontos (89 milliárd forintos) gyorsított haderőfejlesztési programmal készül arra, hogy az ukrajnai békemegállapodás elérése után katonai alakulatokat telepíthessen ukrán területen – közölte szombaton a londoni védelmi minisztérium.

A döntés nem sokkal azután született, hogy Franciaország, Nagy-Britannia és Ukrajna megegyezett egy közös katonai kontingens felállításában, amely a békekötés után az országban állomásozna. 

A londoni védelmi tárca szombati ismertetése szerint Nagy-Britannia e feladatok ellátására kétszázmillió fontos gyorsított haderőfejlesztési programba kezd. 

Borítókép: Orbán Viktor a Fidesz-kongresszusán (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

