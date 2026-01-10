Irán nem vár tovább

„A hadsereg, a legfőbb parancsnok irányítása alatt, más fegyveres erőkkel együtt, a régióban az ellenség mozgásának követése mellett, határozottan védi és őrzi a nemzeti érdekeket, az ország stratégiai infrastruktúráját és a közvagyont” – fogalmaztak a közleményben.

Iránban december vége óta zajlanak a tüntetések Fotó: MAHSA / Middle East Images

A hadsereget és a Forradalmi Gárdát, a hadseregtől függetlenül működő elit fegyveres egységet az ország legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah irányítja. A hadsereg Izraelt és „ellenséges terrorista csoportokat” vádolta azzal, hogy „alá akarják ásni az ország közbiztonságát”. A kezdetben az elszabadult infláció miatt kirobbant tiltakozások az elmúlt két hétben Irán nagy részére kiterjedtek, és hamar politikai jelleget öltöttek, a tüntetők a vallási vezetők lemondását követelik.