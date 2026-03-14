tisza párttárkányi zsolttűzfalcsoport

Nem kirívó az antiszemitizmus a tiszásoknál

Tárkányi Zsolt karlendítése illeszkedik a zsidósággal szembeni gyűlöletet mutató tiszás bejegyzések sorába, amelyek közül jó pár hónapok óra elérhető, az adminisztrátorok jóváhagyásával.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 11:32
Tárkányi Zsolt karlendítése jól illeszkedik a zsidósággal szembeni gyűlöletet mutató tiszás bejegyzések sorába, amelyek közül jó pár hónapok óta elérhető, az adminisztrátorok jóváhagyásával – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Mint ismert, a Hetek egyik olvasója fotót juttatott el a szerkesztőséghez, amelyen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen) fociultráinak vonulása látható. A fotón több résztvevő is nehezen félreérthető, náci karlendítést tett, köztük a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt is. A Tisza Párt sajtóosztálya is elismerte, hogy Tárkányi látható a képen.

A Tűzfalcsoport rámutatott, tanulmányozva

a Tisza Párthoz köthető zárt és nyilvános Facebook-csoportokat, hasonló gyűlöletkeltő, antiszemita megnyilvánulásokat nem kis számban találunk.

A portál néhány példával szemléltette is, milyen stílust engednek meg maguknak a tiszás aktivisták, amellyel az adminisztrátoroknak sincs problémájuk.

„Ezt vedd alapul, amikor a világ eseményeit nézed és értékeled” – fogalmazott március 1-jén egy tiszás aktivista, az egyik nagyobb, 29 ezer taggal rendelkező Tisza párti csoportban. A tiszás aktivista szerint „a zsidó felforgató, pusztító messianisztikus törekvések alapjait tárta fel Julius Evola A zsidókérdés helye című tanulmányában”.

A bejegyzésben olvashatunk arról is, hogy

a zsidó és az emberiség többi része között alapvető, szinte ontológiai és metafizikai különbség van.

Screenshot
(Forrás: Tűzfalcsoport)

Egy másik tiszás csoportban pedig az alábbi bejegyzés olvasható: „a politikai pártjaink 150 éve a zsidó maffiát szolgálják. A magyar politikát a bankárok háttérhatalma irányítja az 1867-es kiegyezés óta. A pénzügyi központjuk Londonban van, a szellemi Rómában. Őket nevezzük zsidó maffiának, mert a zsidó vallás népirtó törvényeit követik. Ezek a maffiatörvények Ószövetség néven futnak.”

Az írásban arra is kitérnek:

Ne szavazz egyetlen olyan pártra sem, amelyik a zsidó maffiát szolgálja. Jelenleg minden párt azt csinálja. Mi az a zsidó maffia? A pénz uralmát irányító intézményeket, a kapitalista rendszer irányítóit nevezzük zsidó maffiának.

Screenshot
(Forrás: Tűzfalcsoport)

A tiszás aktivista szerint ezek mind parlamenti törvényeken keresztül irányítják a politikát, a kultúrát és a gazdaságot, az iskolákon és a médián keresztül. „A Biblia és a Korán a maffia szövetsége, tehát az egyházak vezetőivel és a hívőkkel ezt közölni kell, mert ők már annyira hozzászoktak a diktatúrához, hogy már észre sem veszik” – olvasható egy bejegyzésben.

Egy másik tiszás írás pedig arra figyelmeztet: „Nincs magyar államunk, zsidó állam van, zsidó pártokkal és képviselőkkel, az országot a (Mazsihisz) vezeti.” 

Borítókép: Tárkányi Zsolt (Forrás: Hetek)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
