Nem kirívó az antiszemitizmus a tiszásoknál

Tárkányi Zsolt karlendítése jól illeszkedik a zsidósággal szembeni gyűlöletet mutató tiszás bejegyzések sorába, amelyek közül jó pár hónapok óta elérhető, az adminisztrátorok jóváhagyásával – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Mint ismert, a Hetek egyik olvasója fotót juttatott el a szerkesztőséghez, amelyen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen) fociultráinak vonulása látható. A fotón több résztvevő is nehezen félreérthető, náci karlendítést tett, köztük a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt is. A Tisza Párt sajtóosztálya is elismerte, hogy Tárkányi látható a képen.

A Tűzfalcsoport rámutatott, tanulmányozva

a Tisza Párthoz köthető zárt és nyilvános Facebook-csoportokat, hasonló gyűlöletkeltő, antiszemita megnyilvánulásokat nem kis számban találunk.

A portál néhány példával szemléltette is, milyen stílust engednek meg maguknak a tiszás aktivisták, amellyel az adminisztrátoroknak sincs problémájuk.

„Ezt vedd alapul, amikor a világ eseményeit nézed és értékeled” – fogalmazott március 1-jén egy tiszás aktivista, az egyik nagyobb, 29 ezer taggal rendelkező Tisza párti csoportban. A tiszás aktivista szerint „a zsidó felforgató, pusztító messianisztikus törekvések alapjait tárta fel Julius Evola A zsidókérdés helye című tanulmányában”.

A bejegyzésben olvashatunk arról is, hogy

a zsidó és az emberiség többi része között alapvető, szinte ontológiai és metafizikai különbség van.

(Forrás: Tűzfalcsoport)

Egy másik tiszás csoportban pedig az alábbi bejegyzés olvasható: „a politikai pártjaink 150 éve a zsidó maffiát szolgálják. A magyar politikát a bankárok háttérhatalma irányítja az 1867-es kiegyezés óta. A pénzügyi központjuk Londonban van, a szellemi Rómában. Őket nevezzük zsidó maffiának, mert a zsidó vallás népirtó törvényeit követik. Ezek a maffiatörvények Ószövetség néven futnak.”

Az írásban arra is kitérnek: