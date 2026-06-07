A Győr edzője nem beszélt mellé, ezért vesztették el a BL-döntőt + videó

Vámos a döntőben három gólt szerzett, ezzel fontos szerepet játszott a Metz végül kétgólos győzelmében. Ezután újságírói kérdésre Emmanuel Mayonnade az irányítót dicsérte. A francia edzője kiemelte, Vámos a védekezésben nagyon fontos elem volt a második félidőben. A francia edző elmondta, vasárnap reggel abban maradtak, hogy ugyanazt a kezdőt küldik ki, Vámos így csak csere volt, de most hamarabb állt be, mint szombaton a CSM Bucuresti ellen. A 25 éves kézilabdázó beállása után a franciák játéka színesebb lett, főleg a hét a hat elleni támadójátékban.

Mindezek után pedig tényleg kezdődhetett a franciák ünneplése, köztük két magyarral, Vámossal és Albekkel.