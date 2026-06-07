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Per Johanssonnői kézilabda BL négyes döntőMetz HBVámos PetraGyőri Audi ETO KC

A Győr edzője nem beszélt mellé, ezért vesztették el a BL-döntőt + videó

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A Győri Audi ETO KC edzője a gyenge védekezést és a kapusteljesítményt is kiemelte a Metz ellen 31-29-re elveszített női kézilabda Bajnokok Ligája döntő után. A győztes Metz edzője Vámos Petrát dicsérte a sajtótájékoztatón, aki három góllal járult hozzá a történelmi francia győzelemhez. Vámos elmondta, hazai pályán érezte magát már az első perctől az MVM Dome-ban.

Perlai Bálint
2026. 06. 07. 21:22
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Vámos a döntőben három gólt szerzett, ezzel fontos szerepet játszott a Metz végül kétgólos győzelmében. Ezután újságírói kérdésre Emmanuel Mayonnade az irányítót dicsérte. A francia edzője kiemelte, Vámos a védekezésben nagyon fontos elem volt a második félidőben. A francia edző elmondta, vasárnap reggel abban maradtak, hogy ugyanazt a kezdőt küldik ki, Vámos így csak csere volt, de most hamarabb állt be, mint szombaton a CSM Bucuresti ellen. A 25 éves kézilabdázó beállása után a franciák játéka színesebb lett, főleg a hét a hat elleni támadójátékban. 

Mindezek után pedig tényleg kezdődhetett a franciák ünneplése, köztük két magyarral, Vámossal és Albekkel.

Final4 kézilabda Győr - Metz
Final4 kézilabda Győr - Metz
Final4 kézilabda Győr - Metz
1/25

Női kézilabda BL-döntő:

  • Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) 29-31 (17-18)

A BL-győztes Albek Anna értékelése a döntő után:

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