Zelenszkij tanácsadója a Barátság kőolajvezeték megsemmisítéséről beszélt + videó

Ukrajna az olajszállítás leállításával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. A kijevi vezetés hetekig azzal indokolta a szállítás szüneteltetését, hogy az infrastruktúrát orosz támadás érte, ez az érvelés azonban időközben megkérdőjeleződött. A magyar kormány műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerint a Barátság kőolajvezeték működőképes, és a leállásnak nincs műszaki oka, inkább politikai döntés állhat a háttérben.

Kedden Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába, hogy a helyszínen vizsgálja meg a vezeték állapotát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor azt mondta, nem tudott a látogatásról. Az ukrán fél továbbra sem adott egyértelmű magyarázatot az olajszállítás leállítására.

