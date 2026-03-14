A Barátság kőolajvezeték megszüntetéséről beszélt egy videóban Szerhij Szternenkó – számolt be róla az Ellenpont. A portál szerint az ukrán közéleti szereplő úgy fogalmazott: szerinte a vezeték „létezését be kell fejezni”. Zelenszkij tanácsadója a következőket mondta: „Nos, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én személy szerint úgy gondolom, hogy az ilyen kijelentések és a magyar fél ilyen lépései után a Barátság kőolajvezeték létezését be kell fejezni.”
Zelenszkij tanácsadója a Barátság kőolajvezeték megsemmisítéséről beszélt + videó
A Barátság kőolajvezeték megszüntetéséről beszélt egy videóban Szerhij Szternenkó, Volodimir Zelenszkij és az ukrán kormány főtanácsadója – írta az Ellenpont. A portál által megosztott felvételen a Jobb Szektorhoz köthető ukrán aktivista úgy fogalmazott: „a Barátság kőolajvezeték létezését be kell fejezni”.
A portál azt is megjegyzi, hogy
Szternenkó az elmúlt években több kezdeményezésben is szerepet vállalt az ukrán hadsereg támogatásában, különösen drónbeszerzések finanszírozásában.
A Barátság kőolajvezeték Európa egyik legfontosabb energia-infrastruktúrája, amelyen keresztül évtizedek óta jut el nyersolaj több közép-európai országba.
Szternenkó 2018-ban megölt egy férfit, akiről azt állította, hogy késsel támadt rá. Bár a történet hitelességét többen is megkérdőjelezték, az ügy végül elhúzódott, és nem született jogerős elítélés – írja az Ellenpont.
Ukrajna az olajszállítás leállításával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. A kijevi vezetés hetekig azzal indokolta a szállítás szüneteltetését, hogy az infrastruktúrát orosz támadás érte, ez az érvelés azonban időközben megkérdőjeleződött. A magyar kormány műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerint a Barátság kőolajvezeték működőképes, és a leállásnak nincs műszaki oka, inkább politikai döntés állhat a háttérben.
Kedden Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába, hogy a helyszínen vizsgálja meg a vezeték állapotát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor azt mondta, nem tudott a látogatásról. Az ukrán fél továbbra sem adott egyértelmű magyarázatot az olajszállítás leállítására.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: ANP/AFP)
