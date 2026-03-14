Zelenszkij tanácsadója a Barátság kőolajvezeték megsemmisítéséről beszélt + videó

A Barátság kőolajvezeték megszüntetéséről beszélt egy videóban Szerhij Szternenkó, Volodimir Zelenszkij és az ukrán kormány főtanácsadója – írta az Ellenpont. A portál által megosztott felvételen a Jobb Szektorhoz köthető ukrán aktivista úgy fogalmazott: „a Barátság kőolajvezeték létezését be kell fejezni”.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 9:52
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Koen Van Weel Forrás: ANP/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Barátság kőolajvezeték megszüntetéséről beszélt egy videóban Szerhij Szternenkó – számolt be róla az Ellenpont. A portál szerint az ukrán közéleti szereplő úgy fogalmazott: szerinte a vezeték „létezését be kell fejezni”. Zelenszkij tanácsadója a következőket mondta: „Nos, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én személy szerint úgy gondolom, hogy az ilyen kijelentések és a magyar fél ilyen lépései után a Barátság kőolajvezeték létezését be kell fejezni.”

Barátság kőolajvezeték Fotó: Németh Andras Péter

A portál azt is megjegyzi, hogy 

Szternenkó az elmúlt években több kezdeményezésben is szerepet vállalt az ukrán hadsereg támogatásában, különösen drónbeszerzések finanszírozásában.

A Barátság kőolajvezeték Európa egyik legfontosabb energia-infrastruktúrája, amelyen keresztül évtizedek óta jut el nyersolaj több közép-európai országba. 

Szternenkó 2018-ban megölt egy férfit, akiről azt állította, hogy késsel támadt rá. Bár a történet hitelességét többen is megkérdőjelezték, az ügy végül elhúzódott, és nem született jogerős elítélés – írja az Ellenpont.

Ukrajna az olajszállítás leállításával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. A kijevi vezetés hetekig azzal indokolta a szállítás szüneteltetését, hogy az infrastruktúrát orosz támadás érte, ez az érvelés azonban időközben megkérdőjeleződött. A magyar kormány műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerint a Barátság kőolajvezeték működőképes, és a leállásnak nincs műszaki oka, inkább politikai döntés állhat a háttérben. 

Kedden Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába, hogy a helyszínen vizsgálja meg a vezeték állapotát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor azt mondta, nem tudott a látogatásról. Az ukrán fél továbbra sem adott egyértelmű magyarázatot az olajszállítás leállítására.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: ANP/AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
