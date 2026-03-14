A külföldi pénzekkel megtámogatott média Ukrajna szája íze szerint tálalja az aranykonvoj ügyét

Lassan kiterjedt nemzetközi botránnyá dagad az ukrán aranykonvojügy, ám még így is sok és egyre több a kérdőjel a homályos eredetű és rendeltetésű, több tíz milliárd forintnyi valuta és arany körül. Egyre több az olyan mozzanat, amely arra utal, hogy ukrán korrupciós tevékenység állhat a pénzszállítmány hátterében. Az ukrán médiában még azt is feszegették, hogy az ukrán politikai elitek és a háborús maffia pénzmosási akciójáról lehetett szó. Eközben Ukrajna igyekszik elterelni a figyelmet ezekről a körülményekről – elsősorban arról, hogy kiknek és milyen célokra szánták a pénzeket –, és a magyar kormány ellen próbálják fordítani az ügyet. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter például azt hangoztatta, hogy Magyarország túszokat ejtett, ellopta a pénzt és zsarol.

Külföldi finanszírozás, ukrán narratíva

Mindennek fényében beszédes, hogy a részben külföldről finanszírozott magyarországi sajtó miként értelmezi a történteket: a 444 és a Partizán például egyaránt a Zelenszkij-féle vezetés narratíváját vette át, miközben a jelek szerint tudomást sem vesznek az ukrán politikát gyanúba keverő részletekről.

A Soros György blogjaként is emlegetett 444 szerint is csupán „rutin pénzszállítás” történt, ám a kormány az adóhivatalt és a Terrorelhárítási Központot „politikai munkára” kötelezte, „nekiment” egy osztrák banknak, és a történetből olyan „kampányfegyver” válhat, amely egyszerre alkalmas a „Tisza befeketítésére” és az „ukránok zsarolására”. A lap szerint az ügyben akad „provokáció minden mennyiségben”, ami nem csoda, a Fidesz ugyanis „nagyon messzire hajlandó elmenni a győzelemért”.

Átkeretezve

A Partizán Nagy pénzrablás című műsorában szintén komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy az ukrán vezetés szája íze szerint keretezzék át az ügyet. Lakner Zoltán politológus például arra adott reakcióként igyekezett beállítani a konvoj lefülelését, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, emellett arra a kijelentésre ragadtatta magát, hogy orosz érdekek végrehajtójaként járhatott el a magyar kormányzat.