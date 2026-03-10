navtörvénynemzetbiztonsági bizottságországgyűlés

Törvényt hozott az Országgyűlés az aranykonvoj-ügy feltárására

Nagy port kavart, hogy a NAV megállított egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár mellett jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat találtak. Az ügyben az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága törvényjavaslatot nyújtott be, amit a Tisztelt Ház kedden elfogadott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 15:20
Ukrajna behívatta a kijevi magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj miatt
Ukrajna behívatta a kijevi magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj miatt Fotó: MTI/Magyarország Kormánya
Elfogadta az Országgyűlés az ukrán aranykonvoj kapcsán sürgősséggel benyújtott törvényjavaslatot. A törvényt 124 képviselő támogatta.  Az indoklás szerint a vagyon szállításának a módja és a szállítást végző személyek kiléte további nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel. 

Mint ismert, március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzés alá vont egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. A gépjárműben jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat találtak: a beszámoló szerint mintegy 35 millió eurót, 45 millió dollárt, valamint aranytömböket szállítottak.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 2026. március 9-én törvényjavaslatot nyújtott be az ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyében. A javaslat szerint a NAV-nak hatvan napja lesz a vizsgálat lefolytatására, és azt is tisztáznia kell, hogy az átszállított készpénz és arany egy részét felhasználták-e Magyarországon. Amennyiben igen, a hatóságnak azt is meg kell állapítania, hogy kikhez vagy mely szervezetekhez kerülhetett a vagyon, illetve részesülhettek-e belőle magyarországi bűnszervezetek, az országban jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek.

 

Hamarosan fény derül az igazságra

„Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, melyeket tisztázni kell. Ehhez szükséges, hogy további eszközöket adjunk a NAV kezébe” – írta még hétfőn a közösségi oldalán Kocsis Máté a parlament nemzetbiztonsági bizottságának üléséről beszámolva. A Fidesz frakcióvezetője szerint a törvény célja, hogy a Magyarországon feltartóztatott vagyon eredetét, célállomását és felhasználását teljeskörűen tisztázni lehessen. A vizsgálatnak ki kell terjednie arra is, milyen jogcímen szállították a pénzt az országon keresztül, kik voltak a szállítók, valamint fennállhatott-e kapcsolatuk bűn- vagy terrorszervezetekkel. A frakcióvezető szerint azt is vizsgálni kell, hogy a szállításnak lehettek-e Magyarország nemzetbiztonságát érintő következményei.

 

Borítókép: Ukrán arany- és készpénzszállítmány (Fotó: MTI/Magyarország Kormánya)

 

add-square Lefoglalt ukrán aranykonvoj

Ukrajna mindenre kész a magyarországi választás befolyásolása érdekében

Lefoglalt ukrán aranykonvoj 20 cikk chevron-right

Google News
Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

