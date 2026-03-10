Menczer Tamás: „Petinek szeretettel!”

– Petinek szeretettel! – felvezetéssel üzent a Facebook-oldalán Menczer Tamás a Tisza vezérének.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Kiss Dániel

–Megint hazudsz, Peti. Az van, hogy nem kell téged lejáratni, Peti. Lejárattad te már saját magad – fogalmazott a politikus, aki szerint már szánalmas, ahogy a Tisza elnöke megpróbálja elterelni a figyelmet.

Szánalmas és izzadtságszagú, ahogy megpróbálod elterelni a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról és fenyegetéséről. Meg arról, hogy támogatod az ukrán olajblokádot. Meg arról, hogy te végleg leválasztanád Magyarországot az olcsó orosz energiáról

– sorolta Menczer.

– Az van, Peti, hogy te nem a megoldás része vagy. Te a probléma része vagy – mutatott rá, majd hangsúlyozta, hogy hiábavalóak az ukrán tervek. – Hiába akar Zelenszkij egy ukránbarát kormányt Magyarországon. Nem fog sikerülni. A nemzeti kormány a védett árakkal megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat – szögezte le a kormánypártok politikai igazgatója.



Te pedig, Peti, kedves tiszás bábfigura, még 33 napig színészkedhetsz, aztán vár Fegyőr Bandi és MZP, na meg a teljes SZDSZ. A külföldi érdekeket kiszolgáló bábfigurákat a magyar emberek mindig elzavarják

– üzente Menczer Tamás, aki azzal zárta a bejegyzését: Magyar Péter a választásig hátralevő időben nyilatkozhat az ipari kamerának.