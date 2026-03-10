Magyar Pétermenczer tamástisza pártZelenszkij

Menczer Tamás: „Petinek szeretettel!”

Újabb, a Tisza Párt elnökének címzett kemény hangú üzenetet tett közzé közösségi oldalán Menczer Tamás. „Az van, hogy nem kell téged lejáratni, Peti. Lejárattad te már saját magad” – fogalmazott a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 10. 16:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Petinek szeretettel! – felvezetéssel üzent a Facebook-oldalán Menczer Tamás a Tisza vezérének. 

Jánoshalma, 2026. március 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának jánoshalmi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 4-én. MTI/Kiss Dániel
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Kiss Dániel

–Megint hazudsz, Peti. Az van, hogy nem kell téged lejáratni, Peti. Lejárattad te már saját magad – fogalmazott a politikus, aki szerint már szánalmas, ahogy a Tisza elnöke megpróbálja elterelni a figyelmet.   

Szánalmas és izzadtságszagú, ahogy megpróbálod elterelni a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról és fenyegetéséről. Meg arról, hogy támogatod az ukrán olajblokádot. Meg arról, hogy te végleg leválasztanád Magyarországot az olcsó orosz energiáról

– sorolta Menczer. 
– Az van, Peti, hogy te nem a megoldás része vagy. Te a probléma része vagy – mutatott rá, majd hangsúlyozta, hogy hiábavalóak az ukrán tervek. – Hiába akar Zelenszkij egy ukránbarát kormányt Magyarországon. Nem fog sikerülni. A nemzeti kormány a védett árakkal megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat – szögezte le a kormánypártok politikai igazgatója. 
 

Te pedig, Peti, kedves tiszás bábfigura, még 33 napig színészkedhetsz, aztán vár Fegyőr Bandi és MZP, na meg a teljes SZDSZ. A külföldi érdekeket kiszolgáló bábfigurákat a magyar emberek mindig elzavarják

– üzente Menczer Tamás, aki azzal zárta a bejegyzését: Magyar Péter a választásig hátralevő időben nyilatkozhat az ipari kamerának. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ( Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekminiszterelnök

A Telex benézett a miniszterelnök büfékocsijába – és aggódni kezdett

Lázár Emese avatarja

A rántott hús hirtelen közéleti kérdéssé vált, a lángos stratégiai kockázattá, a pacal pedig potenciális egészségpolitikai fordulóponttá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu