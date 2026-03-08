Botrányos kijelentés: Fekete-Győr András NATO-beavatkozást sürget Magyarországon Magyar Péter érdekében

A Momentum ugyan nem indul a magyar parlamenti választásokon, azonban kapálózásra még futja a bukott pártelnöktől. Lélegeztetőgépre kötött pártja aggódik a választás tisztasága miatt, ezért Fekete-Győr András levélben fordult a NATO-főtitkárához. Ezzel 1956 óta ő az első olyan magyar politikus, aki külföldi katonákat hívna az országba.

Fekete-Győr András aggódik, ezért a NATO-főtitkárhoz fordult

Fotó: AAFP

Fekete-Győr András egyértelműen szintet lépett, hiszen közösségi oldalán is megosztotta azt a levelet, amelyben arra szólította fel Mark Rutte NATO-főtitkárt, hogy avatkozzon be a magyar választásokba. Habár a Momentum már korábban bejelentette, hogy nem indul a választáson, Fekete-Győr András szerint politikai közösségük a szívén viseli a választások tisztaságát.

Többek között arról írt, hogy a NATO-nak, véleménye szerint a magyar emberekkel is van egy szerződése, ez pedig felülírja a mindenkori magyar kormányt.