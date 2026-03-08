Magyar Péter a felelős a közbeszéd eldurvulásáért

Sajtóvadászat címmel dokumentumfilm készült a jobboldali újságírókat ért atrocitásokról. A Mandiner dokumentumfilmjének premiervetítését vasárnap tartották Budapesten.

Forrás: Mandiner.hu

A film az újságírókat, riportereket és közéleti szereplőket érő fenyegetéseket és agressziót mutatja be – olvasható a hírportálon, amely Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét teszi felelőssé a közbeszéd eldurvulásáért.

Az indulatok az online térből kilépve megjelentek a mindennapokban, a riportereknek számos alkalommal rendőri segítséget is kellett kérniük az őket körülvevő ellenséges tömegben.

A vetítést követő pódiumbeszélgetésben a film több szereplője beszélt a tapasztalatairól. Futó Boglárka, a Hír TV műsorvezetője elmondta: a riporteri munkát fontos hivatásnak tekinti, de úgy látja, hogy a Tisza Párt rendezvényei hétről hétre egyre durvábbak.

A verbális bántalmazás mellett sajnos a fizikai agresszió is egyre gyakoribb ezeken az eseményeken

– fűzte hozzá.

Móna Márk, a Mandiner szerkesztő-riportere hangsúlyozta: Magyar Péter a néző- és olvasóközösséget sértegeti akkor, amikor a média munkatársait gyalázza és hazudik róluk. „Aki ilyenre képes, az, sajnos, bármire képes lehet, a tiszás rendezvényeken eluralkodó gyűlölet elfogadhatatlan” – fogalmazott.

Császár Attila, a közmédia munkatársa szerint a választásig még kiélezettebb lehet a helyzet, mert a Tisza Párt közönsége szinte úgy viselkedik, mint egy alternatív valóságban élő szekta. „A közéjük merészkedő újságíróknak óvatosnak kell lenniük, amikor Magyar Péter a hívei körében fenyegeti őket” – mondta az M1 riportere. Császár Attila szavai szerint az ellenzéki politikus személyiségét jól mutatja, hogy a rendezvényein a gyalázkodásokon és az összefüggéstelen sztereotípiákon kívül nem mond semmit, és ha veszít áprilisban, alighanem polgárháborús állapotokat akar majd szítani.

A Sajtóvadászat című filmet a premiervetítést követően a közösségi oldalakon is elérhetővé tették.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balazs)