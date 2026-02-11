Már tévécsatornát záratna be Magyar Péter

„Az ATV egyik műsorában elárulták: amikor múlt héten Magyar Péter Rónai Egon vendége volt, az adás előtt az aula felújítása kapcsán megjegyezte, már felesleges bármilyen felújítást csinálni az ATV-ben, hiszen kormányváltás után már nem lesz szükség a csatornára, átveszi a szerepét a közmédia” – írta a közösségi oldalán Deák Dániel.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte, ez magyarán annyit tesz, hogy a Tisza-vezér

bezárással fenyegette meg az egyébként ellenzéki csatorna munkatársait úgy, hogy már rajta volt a mikrofon, így a teljes vezérlő hallotta a szavait.

Mindezt Magyar úgy csinálta, hogy közben a lájkszerzés érdekében mosolygós szelfit készített a műsorvezető Rónai Egonnal. Vélhetően ezzel a beszólással figyelmeztette őt is: ne merjenek nagyon bekérdezni, mert akkor annak nem lesz jó vége. „Ilyen a Magyar Péter-féle szeretetország és sajtószabadság” – mutatott rá Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra reagált, amit Hont András az ATV ÖT című, kedden este sugárzott műsorában mesélt el. Hont idézte Magyart, akinek állítása szerint április 12-e után „az ATV-re semmi szükség nem lesz, az nagyon olcsón eladó lesz” – azaz az ATV munkatársait munkahelyük bezárásával fenyegette meg.

Magyar Péter viselkedése nem meglepő annak tükrében, hogy az elmúlt években sorra fenyegette a sajtó munkatársait. A „szeretetországot” és a „diktatúra” felszámolását magabiztosan hirdető Tisza-vezér ugyanis egészen sajátos módon értelmezi a szólásszabadságot. Korábban szájkosarat tett a Tisza Párt politikusaira, megtiltotta a képviselőjelöltjeinek, hogy nyilatkozzanak. Magyar Péter saját maga mondta el, hogy a tőle kérdező sajtó képviselőit legszívesebben a Dunába lökné. A Tisza vezére a jobboldali újságírókat nyilvánosan vegzálta, amit a hívei is követendő példának ítéltek.

Mint ismert, nemrég Magyar Péter a teljes közmédiát is bezárással fenyegette, a közösségi médiában megosztott egyik bejegyzésében az állt: