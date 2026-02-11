Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

tisza párthír tvsajtómagyar péterdeák dánielatv

Már tévécsatornát záratna be Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke a sajtószabadság bajnokaként mutatja be magát, közben azonban folyamatosan fenyegeti a szabad médiumokat.

Munkatársunktól
2026. 02. 11. 12:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az ATV egyik műsorában elárulták: amikor múlt héten Magyar Péter Rónai Egon vendége volt, az adás előtt az aula felújítása kapcsán megjegyezte, már felesleges bármilyen felújítást csinálni az ATV-ben, hiszen kormányváltás után már nem lesz szükség a csatornára, átveszi a szerepét a közmédia” – írta a közösségi oldalán Deák Dániel.

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte, ez magyarán annyit tesz, hogy a Tisza-vezér

bezárással fenyegette meg az egyébként ellenzéki csatorna munkatársait úgy, hogy már rajta volt a mikrofon, így a teljes vezérlő hallotta a szavait.

Mindezt Magyar úgy csinálta, hogy közben a lájkszerzés érdekében mosolygós szelfit készített a műsorvezető Rónai Egonnal. Vélhetően ezzel a beszólással figyelmeztette őt is: ne merjenek nagyon bekérdezni, mert akkor annak nem lesz jó vége. „Ilyen a Magyar Péter-féle szeretetország és sajtószabadság” – mutatott rá Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra reagált, amit Hont András az ATV ÖT című, kedden este sugárzott műsorában mesélt el. Hont idézte Magyart, akinek állítása szerint április 12-e után „az ATV-re semmi szükség nem lesz, az nagyon olcsón eladó lesz” – azaz az ATV munkatársait munkahelyük bezárásával fenyegette meg.

Magyar Péter viselkedése nem meglepő annak tükrében, hogy az elmúlt években sorra fenyegette a sajtó munkatársait. A „szeretetországot” és a „diktatúra” felszámolását magabiztosan hirdető Tisza-vezér ugyanis egészen sajátos módon értelmezi a szólásszabadságot. Korábban szájkosarat tett a Tisza Párt politikusaira, megtiltotta a képviselőjelöltjeinek, hogy nyilatkozzanak. Magyar Péter saját maga mondta el, hogy a tőle kérdező sajtó képviselőit legszívesebben a Dunába lökné. A Tisza vezére a jobboldali újságírókat nyilvánosan vegzálta, amit a hívei is követendő példának ítéltek.

Mint ismert, nemrég Magyar Péter a teljes közmédiát is bezárással fenyegette, a közösségi médiában megosztott egyik bejegyzésében az állt:

Kormányváltást követően azonnal felfüggesztjük a közmédia hírszolgáltatását az objektív és pártatlan működés feltételeinek megteremtéséig.

 

A baloldal messiása már számos alkalommal bizonyította: az általa hirdetett „szeretetországba” és a one man show-jába, amivel elvarázsolja feltétlen híveit, nem fér bele a szólás szabadsága – legyen szó akár a saját képviselőiről, akár az őt kérdezni „merészelő” sajtóról.  

 

Mi a kérdés és mennyi az idő, Marci? 

Még mindig emlékezhetünk a pillanatra, amikor Magyar Péter az ATV stúdiójában összeveszett az őt kérdezni próbáló Rónai Egonnal, miután az Egyenes beszéd című műsor vezetője szembesítette a ténnyel, hogy hányszor hívták meg néhány hónap alatt a csatorna adásába. A Tisza Párt elnöke erről tudomást sem akart venni, azt ismételgette, hogy „Mi a kérdés, szerkesztő úr?”, majd rövid időn belül kiviharzott a stúdióból.

Nem sokkal később Magyar Péter vissza akarta könyörögni magát az ATV-be, amikor – műsorszerkesztőként is „villogva”– Rónai Egont kérte számon, hogy miért hívta meg a nemrég új pártot alapító Farkas Dezsőt, a Tisza egykori háttéremberét, akinek a formációját a már unalomig szajkózott módon szatellitpártnak nevezte. 

Forrás: Facebook

Magyar a Tisza EP-választási eredményváróján sem hazudtolta meg önmagát: előhúzta a „propagandasajtónak nem nyilatkozom” kártyát, amikor a Hír TV próbálta meg kérdezni. Válasz helyett a csatorna riporterét támadta: 

De a Partizánban is emlékezeteset nyújtott.

Mennyi az idő, Marci? Szeretném tudni

– válaszolta idegesen, amikor Gulyás Márton  a tőzsdei ügyeiről kérdezte őt. 

Belöködöm őket a Dunába” – fogalmazott az újságírókkal kapcsolatosan egy 2024-es kiszivárgott hangfelvételen a Tisza Párt elnöke, ismételten tanúbizonyságot téve a sajtószabadság iránti „elkötelezettségéről”, illetve arról is, hogy mennyire becsüli a médiát úgy általában.

Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet. És közben százezer követőm van a YouTube-on, háromszáz-valahányezer a Facebookon, direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont lesz…rom a médiát. A sok köcsögöt

– mondta a pártvezér.

 

Szájkosár a tiszás politikusoknak, tiltás a képviselőjelölteknek

Magyar Péter szíve szerint nemcsak a számára kényelmetlen sajtót tiltaná le, hanem a saját embereit is keményen cenzúrázza. Nem engedi, hogy a politikusai – akiket agyhalottaknak nevezett – nyilvános vitákban vagy beszélgetésekben vegyenek részt, így például megtiltotta, hogy a Tisza Párt képviselői vitázzanak a 2024-es Tranzit fesztiválon, ahová meghívást kaptak.

A kudarcos országgyűlési jelöltállítási procedúrát követően Magyar Péter a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogy a választás a párt belügye, így egyetlen jelölt sem szólalhat meg a sajtónak.

Ez egy belső kiválasztási folyamat, mind a két forduló. Ez a mi belügyünk, és ezért szeretném majd kérni a sajtó megértését is, hogy ezek az emberek, sem a 309, sem egy-kettő nem fog nyilatkozni

– hangoztatta.

Magyar Péter annyira rövid pórázon tartja a jelöltjeit, hogy nemcsak azt tiltotta meg, hogy megszólaljanak, de azt sem engedte nekik, hogy bemutatkozzanak: a pártvezér Kalocsán maga olvasta fel a párt képviselőjelöltjeinek bemutatkozását, miközben ők csak statisztaként állhattak a színpadon.  

 

A pártvezér nyomdokaiban a hívek

Magyar Péter sajtóhoz való viszonya az őt vakon követőkre is nagy hatással van. A tiszás rendezvényeken nem egy alkalommal léptek fel agresszíven a jobboldali újságírókkal szemben. Futó Boglárka, a Hír TV és Császár Attila, az M1 riportere a Monitor című műsorban számolt be az őket ért atrocitásokról. 

Arról is beszámoltunk, hogy a Tiszát nyíltan támogató Aranyosi Péter Varga Ádám újságírót lökdöste csupán azért, mert azt akarta megtudni, hogy mi a véleménye Ruszin-Szendi Romuluszról, Magyar Péter alvezéréről.

A levitézlett vezérkari főnök egyébként korábban a Mandiner újságíróját taszigálta Kötcsén – a felháborító esetet a tokatábornok főnöke, Magyar cinikusan úgy magyarázta, hogy „csak megölelték egymást”. 

Szomorúan emlékezetes volt az a jelenet is amely már nem az újságírók ellen irányult, de ékesen példázta, hogy Magyar magatartása milyen hatással van feltétlen híveire: a jelenetben egy asszony üvöltve könyörgött az ég felé Magyar Péterért, miközben láthatóan elfelejtette vagy nem is tudta, pontosan hogy is hívják azt, akit miniszterelnöknek akar. A videó egyszerre abszurd és hátborzongató: látlelet a kétségbeesésről és a politikai vallásos hevületről.

„Az emberek éhen fognak halni! Uram Jézus, segíts! Dicsőséges Isten, kérem, hogy Péter legyen!” – hallható a felvételen, amelyen „Péterért” könyörög. 

„Magyar Péter legyen a miniszterelnök, mert az emberek meghalnak éhen! Uram! Kérlek! Úr Jézus, add, hogy Péter legyen a miniszterelnök, hogy mindent helyre tegyen!” – hallható a bizarr felvételen:

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu