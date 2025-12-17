Magyar Péterék nem bírják a stresszt, pattanásig feszültek az idegek a Tiszában

A baloldali politikusok és holdudvaruk mérsékeltebb politikai időkben ugyan igyekeznek a legjobb arcukat mutatni, ám ha nyomás alá kerülnek – kampányban, botrányban vagy politikai stresszhelyzetben –, rendre lehull róluk a lepel, és felfedik igazi arcukat. Ilyenkor már nem választópolgárokról, hanem büdös emberekről, sertésekről, gombákról vagy „mucsaiakról” beszélnek, leplezetlen megvetéssel fordulva azok felé, akiknek a támogatását egyébként kérik.

Magyar Péterék szakértője, Bod Péter Ákos elszólta magát Forrás: Képernyőfotó

Legutóbb Bod Péter Ákos, a Tisza Párt szakértője lépte át azt a bizonyos vörös vonalat. Az egykori jegybankelnök december 9-én a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában arról beszélt, hogy a mostani adórendszeren jelentősen szigorítani kell, majd a magyar választópolgárokat sertésekhez hasonlítva úgy fogalmazott:

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyrészt.

Nem ez volt az első ilyen eset a napokban: Pankotai Lili diákaktivista a hétvégén Magyar Péterék tüntetésén elmondott beszédében például igénytelen országnak nevezte Magyarországot.

Ilyen az emberek között Magyar Péter

Korábban Magyar Péter is tett hasonló kijelentéseket. Többek között akkor, amikor szervezni kezdte a párt első demonstrációit. Magyar Péter arra panaszkodott Vogel Evelinnek, hogy semmi kedve részt venni a politikai megmozdulásokon, ahol ráadásul az emberek büdösek, neki pedig negyvenfokos hőségben kell gyalogolnia.

Figyelj, annyiszor leizzadtam ma, b…szd meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee

– mondja Magyar Péter a hangfelvételen.

Azokon is gúnyolódott, akik arra kérték, hogy hozza vissza külföldre költözött gyerekeiket. Nekik annyit üzent: „Vegyél magadnak újat!” Egy másik felvételen EP-képviselőtársait agyhalottaknak, Soros-ügynököknek és tehetségteleneknek nevezte. Mindezt meg is indokolta akkori barátnőjének:

„Leírom nekik délután, hogy senki nem nyilatkozik, no f…cking way, senki rajtam kívül… (…), erre nézem: ez az én EP-jelöltem, mi a f…szt nyilatkozik ez? És kirohantam, és elkezdtem kiabálni.”

Magyar később a nyugdíjasokba is belerúgott. Vogel Evelinnek üzenve azt mondta: „majd rád uszítom a nyugdíjaskommandómat”.