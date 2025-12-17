magyar pétertisza pártbod péter ákos

Magyar Péterék nem bírják a stresszt, pattanásig feszültek az idegek a Tiszában

A stresszterheléssel járó kampányok rendre próbatétel elé állítják a politikai szereplőket. Magyarországon immár hagyománnyá vált, hogy az ellenzék ilyenkor hibát hibára halmozva, lépésről lépésre haladva felfedi valódi arcát. Már nem választópolgárokról, hanem büdös emberekről, sertésekről, gombákról vagy „mucsaiakról” beszélnek, leplezetlen megvetéssel fordulva azok felé, akiknek a támogatását egyébként kérik. A Tisza Párt környékén már most érezhetően pattanásig feszültek az idegek, pedig a választásokig még bő négy hónap hátravan.

2025. 12. 17. 4:50
A baloldali politikusok és holdudvaruk mérsékeltebb politikai időkben ugyan igyekeznek a legjobb arcukat mutatni, ám ha nyomás alá kerülnek – kampányban, botrányban vagy politikai stresszhelyzetben –, rendre lehull róluk a lepel, és felfedik igazi arcukat. Ilyenkor már nem választópolgárokról, hanem büdös emberekről, sertésekről, gombákról vagy „mucsaiakról” beszélnek, leplezetlen megvetéssel fordulva azok felé, akiknek a támogatását egyébként kérik.

Magyar Péter, Tisza Párt, szakértő, Bod Péter Ákos
Magyar Péterék szakértője, Bod Péter Ákos elszólta magát Forrás: Képernyőfotó

Legutóbb Bod Péter Ákos, a Tisza Párt szakértője lépte át azt a bizonyos vörös vonalat. Az egykori jegybankelnök december 9-én a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában arról beszélt, hogy a mostani adórendszeren jelentősen szigorítani kell, majd a magyar választópolgárokat sertésekhez hasonlítva úgy fogalmazott: 

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyrészt.

Nem ez volt az első ilyen eset a napokban: Pankotai Lili diákaktivista a hétvégén Magyar Péterék tüntetésén elmondott beszédében például igénytelen országnak nevezte Magyarországot.

 

Ilyen az emberek között Magyar Péter

Korábban Magyar Péter is tett hasonló kijelentéseket. Többek között akkor, amikor szervezni kezdte a párt első demonstrációit. Magyar Péter arra panaszkodott Vogel Evelinnek, hogy semmi kedve részt venni a politikai megmozdulásokon, ahol ráadásul az emberek büdösek, neki pedig negyvenfokos hőségben kell gyalogolnia.

Figyelj, annyiszor leizzadtam ma, b…szd meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee

– mondja Magyar Péter a hangfelvételen.

Azokon is gúnyolódott, akik arra kérték, hogy hozza vissza külföldre költözött gyerekeiket. Nekik annyit üzent: „Vegyél magadnak újat!” Egy másik felvételen EP-képviselőtársait agyhalottaknak, Soros-ügynököknek és tehetségteleneknek nevezte. Mindezt meg is indokolta akkori barátnőjének: 

„Leírom nekik délután, hogy senki nem nyilatkozik, no f…cking way, senki rajtam kívül… (…), erre nézem: ez az én EP-jelöltem, mi a f…szt nyilatkozik ez? És kirohantam, és elkezdtem kiabálni.”

Magyar később a nyugdíjasokba is belerúgott. Vogel Evelinnek üzenve azt mondta: „majd rád uszítom a nyugdíjaskommandómat”.

 

Trágyával etetettek

Nem a mostani azonban az első választási kampány, amikor az ellenzék kifejezi megvetését a választók felé. Négy évvel ezelőtt előkerült egy felkavaró felvétel, amelyen Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje trágyával etetett gombákhoz hasonlította a magyar embereket.

Amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, sötétben és trágyával etetve, addig a rezsicsökkentéssel, a migránsozással és a többivel lehet választást nyerni

 – fogalmazott a gárdonyi lakossági fórumán.

Hódmezővásárhely polgármestere a vidéki Fidesz-szavazókat sem kímélte. Egy általa feltöltött videóban többek között azt mondta, hogy ha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjtené a legjobb embereit, valószínűleg egy keresztrejtvényt sem tudnának megfejteni. Máskor pedig arról beszélt, hogy bunkók és tudatlanok a vidékiek, és szerinte a Fidesz ezekre az emberekre építi a kampányát. Hozzátette: nem minden vidéki tudatlan, mert ő sem az. 

Arról is értekezett, hogy szerinte a vidékiek folyamatosan részegek és agymosottak.

Mint mondta, egy ismerőse elment egy faluba, ahol kevés józan emberrel találkozott, de akik nem voltak agymosottak, azok közül néhányat „átállított”.

Márki-Zay Péter fenti megjegyzésére utalva valaki „vidéki Fidesz-szavazó” aláírással egy kitöltött keresztrejtvényújságot küldött neki, amit a politikus be is mutatott egy videóban. A felvételen először mentegetőzve azt ecsetelte, hogy mennyire félreértették a fideszesekre vonatkozó szavait, majd a levél feladóját sértegette:

 „Fantasztikus ez a szegény asszony. Lehet, hogy asszony, nem tudom, a helyesírása alapján gondolom csak.” 

Hozzátette, hogy mivel a megoldás is benne van az újságban, nem biztos, hogy a feladó önerőből oldotta meg a feladványokat.

 

Az SZDSZ-től Gyurcsányig

Emlékezetes az is, hogy amikor 2006-ban a munkaadók megkérdőjelezték a tervezett adóemelések egyensúlyjavító szándékát, Gyurcsány Ferenc kormányfőként élesen bírálta őket. Az akkori miniszterelnök közölte: „El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék! Lehet menni!” Néhány hónappal később kiszivárgott őszödi beszédében pedig négyszer nevezte Magyarországot k…rva országnak.

Mindez azonban nem Gyurcsány Ferenctől ered a rendszerváltás utáni magyar történelemben. 

Emlékezetes, hogy 1990. március 24-én jelent meg a Beszélő című lapban az SZDSZ-es Tamás Gáspár Miklós „mucsaizó” cikke

Itt Horthy-fasizmus lesz, Mucsa, Auschwitz és Recsk – vagy mi győzünk

 – írta akkor (a mucsai kifejezés lebecsülő vagy lenéző értelemben azokra utal, akiket műveletlennek, faragatlannak vagy csiszolatlannak tartanak – szerk.).

A Tisza Párt környékén már most érezhetően pattanásig feszültek az idegek, pedig a választásokig még bő négy hónap van hátra. Joggal vetődik fel a kérdés: ha ekkora indulatokat vált ki egy kampányhelyzet, miként tudnának megbirkózni azokkal a valódi nyomással és felelősséggel járó stresszhelyzetekkel, amelyek egy ország irányítása során elkerülhetetlenek lennének?


