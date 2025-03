Így alázta a magyarokat a feljelentgető Márki-Zay

Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje a Facebook-oldalán bejelentette: feljelenti Orbán Viktort a március 15-i beszéde miatt. A politikus ugyanis sértve érezte magát a poloska kifejezés hallatán. Emlékezetes, Orbán Viktor a nemzeti ünnepen úgy fogalmazott, húsvéti nagytakarítást kell tartani, mert átteleltek a poloskák.

Magyar Péter úgy indított politikai karriert, hogy titokban felvette feleségét. Ebből ered a poloska kifejezés. Márki-Zayt Kocsis Máté tájékoztatta a Facebookon. Fotó: MTI/Veres Nándor

Kocsis Máté lenyűgözőnek nevezte a kétszínűséget, amit baloldali megmondóemberek és a liberális sajtó művel a „poloskaügyben.” A politikus a korábbi bejegyzésében rámutatott,

Magyar Pétert a fél ország poloskának hívja azután, hogy titokban hangfelvételeket készített a családjáról, a barátnőjéről és a barátairól, hogy később ezek nyilvánosságra hozatalával érvényesítse politikai érdekeit.

Ennek a jelenségnek a leírására pedig a poloska szó még kifejezetten kedvesnek is számít a Fidesz frakcióvezetője szerint.

Márki-Zay reakciója egyáltalán nem meglepő annak fényében, hogy korábban nyíltan beállt Magyar Péter mögé. Hódmezővásárhely polgármestere többek között arra buzdította a város lakosait, hogy vegyenek részt Magyar Péter helyi rendezvényén.

Egy másik posztban pedig már azzal dicsekedett, hogy a Tisza Párt elnöke megdicsérte őt a felszólalásában.

Kocsis Máté felhívta rá a figyelmet, a kifejezés miatt a baloldalon egyből általános háborgás vette kezdetét, megfeledkezve arról, hogy ők maguk miként járnak el a saját házuk táján. A politikus 12 pontban emlékeztette többek között Dobrev Klárát, hogy az ő párttársai milyen kifejezéseket használtak korábban a jobboldal szereplőire. Érdemes azonban azt is felidézni, hogy maga Márki-Zay Péter milyen kifejezéseket használt a magyarokra.

Trágyával etetett gombák

A 2022-es kampányban került elő az a felkavaró felvétel, amelyen Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje trágyával etetett gombákhoz hasonlította a magyar embereket. – Amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, sötétben és trágyával etetve, addig a rezsicsökkentéssel, a migránsozással és a többivel lehet választást nyerni – fogalmazott a gárdonyi lakossági fórumán Márki-Zay.

Hódmezővásárhely polgármestere a vidéki Fidesz-szavazókat sem kímélte. Egy általa feltöltött videóban többek között azt mondta, hogy ha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjtené a legjobb embereit, valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni. Máskor pedig arról beszélt, hogy bunkók, tudatlanok a vidékiek, és szerinte a Fidesz ezekre a tudatlan emberekre építi a kampányát. Hozzátette: nem minden vidéki tudatlan, mert ő sem az. Arról is értekezett, hogy szerinte a vidékiek folyamatosan részegek és agymosottak. Mint mondta, egy ismerőse elment egy faluba, ahol kevés józan emberrel találkozott, de akik nem voltak agymosottak, azok közül néhányat átállított.

Márki-Zay szerint a nők nem tudnak helyesen írni

Márki-Zay Péter fenti megjegyzésére utalva valaki vidéki Fidesz-szavazó aláírással egy kitöltött keresztrejtvényújságot küldött neki, amit a politikus be is mutatott egy videóban. A felvételen először mentegetőzve azt ecsetelte, hogy mennyire félreértették a fideszesekre vonatkozó szavait, majd a levél feladóját sértegette:

Fantasztikus, ez a szegény asszony. Lehet, hogy asszony, nem tudom, a helyesírása alapján gondolom csak.

Hozzátette, hogy mivel a megoldás is benne van az újságban, nem biztos, hogy a feladó önerőből oldotta meg a feladványokat.

Márki-Zay korábban a Pesti TV egyik adásáról is beszélt, amelyben meghívott vendégként szerepelt egy hódmezővásárhelyi középiskolás, fidelitasos fiú, aki a hódmezővásárhelyi politikus polgármesteri munkáját bírálta. A szivárványkoalíció akkori miniszterelnök-jelöltje erre reagálva azt mondta, hogy szerinte az

erkölcsi fogyaték egy önként vállalt dolog.

Hozzátette: a Fidesznél sok ilyen embert lát, különösebb szellemi képességek nem kellenek hozzá, gerinc sem szükséges.

Trianon, Michael Jackson, Horn Gyula

Emlékezetes az az eset is, amikor a baloldal miniszterelnök-jelöltje Trianon századik évfordulóján profán humorával próbálta szórakoztatni közönségét: megkísérelt párhuzamot vonni a magyarság sorstragédiája és – egyebek mellett – Michael Jackson között. – Megígértem egy beharangozóban, hogy elmondom önöknek, hogy mi köze van Michael Jacksonnak Trianonhoz, úgyhogy nem szeretnék adós maradni ezzel a hasonlattal, annak ellenére, hogy egy ilyen magasztos ünnepen ez egy profán hasonlat, ez egy vicc. Szokták mondani, hogy Amerikában minden lehetséges, bárkiből bármi lehet.

És erre példa Michael Jackson, aki szegény néger kisfiúként született és gazdag fehér nőként halt meg

– magyarázta Márki-Zay Péter a békediktátum általa vélt üzenetét a Trianon centenáriuma alkalmából tartott megemlékezésen Hódmezővásárhelyen.

A település polgármestere ezt követően említést tett Horn Gyuláról is, aki szerinte kommunistából lett példamutató demokrata miniszterelnök. Később pedig Gyurcsány Ferencről azt mondta, ő ma a legmegosztóbb személyiség a magyar politikában, de ha Horn megváltozott, szerinte a DK-elnök is megváltozhat.

Márki-Zay, a fogyatékkal élők és a feketék

Márki-Zay Péter korábban négerezett is, miközben humorizálni próbált. Egy felvételen például azzal tréfálkozott, hogy szerinte még egy amerikai színes bőrű sztár is ellenszenvvel viseltetne afroamerikai honfitársaival szemben, ha nem tudná, hogy ő is közéjük tartozik.

– Na, van egy aranyos vicc. Ezt ismerik biztos, ugye, Stevie Wonderrel vagy éppen Ray Charlesszal is ismerős ez a vicc, amikor azt mondják, megkérdezik tőle a vicc szerint, természetesen egy interjúban, hogy hát milyen dolog vaknak lenni? Azt mondja, hát még mindig jobb, mintha néger lennék – szórakoztatta követőit Márki-Zay.

A fasisztákat és a kommunistákat is képviselte

Márki-Zay Péter korábban bejelentette: a fasisztákat és a kommunistákat is képviselik. Emlékezetes, a baloldal miniszterelnök-jelöltje 2022-ben a jobbikos Steinmetz Ádámmal Fonyódon tartott fórumán arról értekezett, hogy nem tudja követni Orbán Viktor politikai irányváltásait, ezért a szivárványkoalícióban ők külön képviseletet tartanak egyes ideológiáknak:

De azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük

– mondta a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Hozzátette ezután azt is, hogy gerinces emberként mindenki megtarthatja a saját világnézetét.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Mirkó István)