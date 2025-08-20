Trump terve működik + videó

A Fox News szerint a szövetségi akció már több száz letartóztatást hozott: csak pénteken 52 személyt vettek őrizetbe (köztük 28 illegális bevándorlót), és három lőfegyvert foglaltak le.

In just the past 9 days, we've seen a 35% reduction in violent crime and a 50% reduction in robberies because of President Trump's leadership.



Glad I could stop by Union Station and thank the countless National Guardsmen busting their asses to clean up our nation's capital. pic.twitter.com/Gx509bHP2U — JD Vance (@JDVance) August 20, 2025

A hatóságok több tucat hajléktalantábort is felszámoltak, állításuk szerint összetűzés nélkül. A „Making D.C. Safe and Beautiful” nevű munkacsoport augusztus 7-én kezdte meg a műveletet, majd Trump augusztus 11-én ideiglenesen szövetségi irányítás alá vonta a washingtoni rendőrséget; erre korábban még nem volt példa.