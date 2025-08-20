Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

JD VanceTrumpFox Newstervművelet

Trump terve működik + videó

J. D. Vance amerikai alelnök szerdán Washingtonban köszönte meg a Nemzeti Gárda és a rendőrség munkáját, miközben kint tiltakozók hangoskodtak. Vance azt mondta: kilenc nap alatt 35 százalékkal csökkent az erőszakos bűncselekmények száma a Donald Trump elnök által elrendelt „rendteremtés” nyomán, és élesen bírálta a tüntetőket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 21:52
Dél-Karolinából érkezett nemzeti gárdisták állnak a Foggy Bottom metróállomásnál Washingtonban Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Vance Pete Hegseth védelmi miniszterrel és Stephen Millerrel, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnökével együtt jelent meg a washingtoni pályaudvarnál. Az alelnök szerint az elmúlt években a környéket hajléktalanok, drogosok és erőszakos randalírozók lepték el, most azonban „vissza kell adni a várost az embereknek” – írja a Fox News.

Trump
Donald Trump Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE

Újságírói kérdésre úgy fogalmazott: „elég csak körbenézni”, a minisztériumi statisztikák is alátámasztják a washingtoni bűnözési problémát. A kint skandálókat őrült tüntetőknek nevezte, Miller pedig még keményebben fogalmazott, idétlen fehér hippiknek és őrült kommunistáknak titulálva egy részüket.

A Fox News szerint a szövetségi akció már több száz letartóztatást hozott: csak pénteken 52 személyt vettek őrizetbe (köztük 28 illegális bevándorlót), és három lőfegyvert foglaltak le. 

A hatóságok több tucat hajléktalantábort is felszámoltak, állításuk szerint összetűzés nélkül. A „Making D.C. Safe and Beautiful” nevű munkacsoport augusztus 7-én kezdte meg a műveletet, majd Trump augusztus 11-én ideiglenesen szövetségi irányítás alá vonta a washingtoni rendőrséget; erre korábban még nem volt példa.

Vance a tüntetők „Free D.C.” jelszavára reagálva azt mondta: „Szabadítsuk meg Washingtont a törvénytelenségtől.” Az alelnök szerint a cél, hogy a főváros ismét biztonságos, élhető város legyen a lakók és a látogatók számára.

Borítókép: Dél-Karolinából érkezett nemzeti gárdisták állnak a Foggy Bottom metróállomásnál Washingtonban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

