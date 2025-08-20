Trump terve működik + videó

Vance Pete Hegseth védelmi miniszterrel és Stephen Millerrel, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnökével együtt jelent meg a washingtoni pályaudvarnál. Az alelnök szerint az elmúlt években a környéket hajléktalanok, drogosok és erőszakos randalírozók lepték el, most azonban „vissza kell adni a várost az embereknek” – írja a Fox News.
Újságírói kérdésre úgy fogalmazott: „elég csak körbenézni”, a minisztériumi statisztikák is alátámasztják a washingtoni bűnözési problémát. A kint skandálókat őrült tüntetőknek nevezte, Miller pedig még keményebben fogalmazott, idétlen fehér hippiknek és őrült kommunistáknak titulálva egy részüket.