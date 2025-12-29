időjáráshavazásnapsütés

Napsütés várható az év utolsó napjain

Lesznek tájak, ahol még idén lehet számítani havazásra.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet2025. 12. 29. 6:48
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
A délnyugati tájakon kialakult köd, rétegfelhőzet ritkulását követően hétfőn szinte zavartalan napsütés, legfeljebb kevés felhő, csapadékmentes idő várható. A nyugatira, délnyugatira forduló szelet időnként élénk, néhol erős lökések kísérhetik – közölte a HungaroMet

Budapest, 2017. december 25. Korcsolyázók a napsütésben a Városligeti Mûjégpályán 2017. december 25-én. Budapesten karácsony elsõ napján szinte tavaszias volt az idõjárás, a legmelegebb órákban plusz 10 Celsius-fokot mértek. MTI Fotó: Bruzák Noémi
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 1 és 7 fok között alakul. Késő este többnyire -6 és +2 fok közötti értékek várhatók.

A derült időt követően az északi tájakat az éjszaka második felében szakadozott frontfelhőzet éri el, hózáporokat hozva magával. Az északnyugati szelet a nyugati és a középső országrészben nagy területen kísérik élénk, – főként az Észak-Dunántúlon – erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és +1 fok között valószínű, az éjszaka második felében kissé enyhébb lehet az idő.

Kedden a napsütést inkább csak átmenetileg zavarja az északról dél felé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet.

Helyenként – különösen északkeleten, keleten – hózápor előfordulhat.

Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A maximum-hőmérséklet 0, +6 fok között valószínű.

Szerdán észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de általában néhány órára így is kisüt a nap. Elszórtan – legkisebb eséllyel délnyugaton – kisebb havazás, hózápor előfordulhat. Az északnyugati szelet erős, északnyugaton helyenként viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában -7, -2 fok között, a szélcsendes, derült északkeleti és délnyugati tájakon -7 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet -1, +4 fok között valószínű.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

