Hogyan óvhatjuk meg a háziállatokat a szilveszteri petárdázástól?

Nemcsak az emberekre, az állatokra is veszélyesek a szilveszteri tűzijátékok. Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök durva hang- és fényhatásai a háziállatok számára sokkos pánikot okozhatnak – hívta fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület.

Fotó: Pexels

Egy magából kifordult állat félelmében akár támadhat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik, elkóborol.

Sok kóborló kutya vagy macska soha többé nem kerül haza. Egy kis odafigyeléssel megelőzhető lehet, hogy a szilveszteri tűzijátékok miatt kellemetlen szituációk alakuljanak ki – figyelmeztettek.

Seres Zoltán, az egyesület munkatársa ismertette: az óriási hangtól vagy fénytől megijedt macskák éles marásokat okozhatnak a gazdáknak, a kutyák kerítésen átugorva vagy a pórázt a gazda kezéből kitépve próbálnak a robbanásoktól elmenekülni.

A házi kedvenceket a durrogás helyszíneire semmiképpen ne vigyük ki.

A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 kilométert is képesek megtenni, van, hogy az elmenekült állatok soha többé nem kerülnek elő.

Az egyesület több tanácsot is ad a háziállat-tulajdonosoknak: