Hogyan óvhatjuk meg a háziállatokat a szilveszteri petárdázástól?

A megriadt kutya, macska veszélyes is lehet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 5:37
kutya Pexels
Nemcsak az emberekre, az állatokra is veszélyesek a szilveszteri tűzijátékok. Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök durva hang- és fényhatásai a háziállatok számára sokkos pánikot okozhatnak – hívta fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület.

tűzijáték
Fotó: Pexels

Egy magából kifordult állat félelmében akár támadhat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik, elkóborol.

Sok kóborló kutya vagy macska soha többé nem kerül haza. Egy kis odafigyeléssel megelőzhető lehet, hogy a szilveszteri tűzijátékok miatt kellemetlen szituációk alakuljanak ki – figyelmeztettek.

Seres Zoltán, az egyesület munkatársa ismertette: az óriási hangtól vagy fénytől megijedt macskák éles marásokat okozhatnak a gazdáknak, a kutyák kerítésen átugorva vagy a pórázt a gazda kezéből kitépve próbálnak a robbanásoktól elmenekülni.

A házi kedvenceket a durrogás helyszíneire semmiképpen ne vigyük ki.

A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 kilométert is képesek megtenni, van, hogy az elmenekült állatok soha többé nem kerülnek elő.

Az egyesület több tanácsot is ad a háziállat-tulajdonosoknak:

  1. A kutyában lévő mikrocsip legyen állatorvos által a gazda adatait tartalmazóan beregisztrálva, így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető.
  2.  Kutyákra, macskákra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni, hogy a megtaláló könnyen elérhesse a tulajdonost.
  3.  A baj megelőzése érdekében december 30. és január 2. között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal érdemes sétáltatni a kutyákat.
  4. Érdemes a házban elszigetelni az állatot a közvetlen utcai hangoktól. Emellett segíthet még a sötétítő függöny elhúzása vagy a redőny leeresztése. Félősebb állatok számára állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is fontos időben gondoskodni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

