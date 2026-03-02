Szijjártó Péter: A brüsszeli mesterterv megakadályozásának neve Magyarország és Orbán Viktor

Ha mi maradunk, nem fogunk beleegyezni ezen teljesen őrült pénzügyi támogatási mechanizmusokba, és nem fogunk beleegyezni abba, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába. Szerintünk a magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, itt kell beruházásokat támogatni, családokat támogatni, 14. havi nyugdíjat adni, és az édesanyák adómentességét meg a rezsicsökkentést finanszírozni. És azt is tudják, hogy ha mi jövünk vagy maradunk, akkor Ukrajna nem lesz az Európai Uniónak a tagja