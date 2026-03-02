szijjártó pétereurópai uniómagyarország

Szijjártó Péter: A brüsszeli mesterterv megakadályozásának neve Magyarország és Orbán Viktor

A brüsszeli mesterterv megakadályozásának neve Magyarország és Orbán Viktor, ha ugyanis a jelenlegi nemzeti kormány marad hatalmon, akkor hazánk folytatni fogja szuverén, nem megalkuvó politikáját – közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Várpalotán. Szijjártó Péter szerint ha a magyar kormányt sikerül kiiktatni, akkor azzal a többiektől is elveszik a kedvet és a bátorságot.

2026. 03. 02.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban megtartott lakossági fórumon a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely által kidolgozott „mestertervről” beszélt, amelynek a célja Magyarországot belerángatni a háborúba, a magyar emberek pénzét elvinni Ukrajnába, illetve a szomszéd országot felvenni az Európai Unióba.

Szijjártó Péter a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely által kidolgozott „mestertervről” beszélt
Szijjártó Péter a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely által kidolgozott „mestertervről" beszélt

Pontosan tudják, hogy a terv megakadályozásának a neve Magyarország és a terv megakadályozásának tulajdonneve Orbán Viktor. Pontosan tudják azt, hogy ha Magyarországon mi maradunk kormányon, és ha Magyarországon a jövőben is egy szuverén nemzeti kormány lesz, akkor az nem lesz egy Brüsszelnek engedelmes kormány, és nem lesz egy Ukrajna-párti kormány, hanem folytatjuk azt a szuverén nemzeti politikát, amelyet 2010 óta látnak

– szögezte le.

Brüsszelből azt várják, hogy majd szépen itt lesz egy olyan kormány, aki Brüsszelnek engedelmeskedik, s Ukrajna pártján áll. De pontosan tudják, hogy ha mi maradunk, ez nem így lesz, pontosan tudják, hogy ha mi maradunk, akkor mi nem fogunk beleegyezni abba, hogy minket belerángassanak a háborúba

– tette hozzá.

Ha mi maradunk, nem fogunk beleegyezni ezen teljesen őrült pénzügyi támogatási mechanizmusokba, és nem fogunk beleegyezni abba, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába. Szerintünk a magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, itt kell beruházásokat támogatni, családokat támogatni, 14. havi nyugdíjat adni, és az édesanyák adómentességét meg a rezsicsökkentést finanszírozni. És azt is tudják, hogy ha mi jövünk vagy maradunk, akkor Ukrajna nem lesz az Európai Uniónak a tagja

– sorolta.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy Európában igen kevesen merik felvállalni a véleményüket egyedül, lényegében csakis a magyar kormány, még ha négyszemközt biztatják is a kollégái bizonyos javaslatokkal kapcsolatban.

És gyakorlatilag ezek az országok és ezek a politikusok akkor mernek egy picit eltérni a mainstreamtől, hogyha valaki megy előttünk (…) Most legutóbb is a huszadik szankciós csomagot mi megvétóztuk, és mindjárt hárman úgy gondolták, hogy ők sem értenek vele egyet. De ha mi nem vétózunk, s nem lépünk fel, akkor egyhangúság

– vélekedett.

Így Brüsszelben pontosan tudják, hogy ezzel az egész patrióta, brüsszeli mainstreammel szembemenő, nemzeti érdekalapú politikának Magyarország és Orbán Viktor a vezéralakja, és ha a magyar kormányt sikerül kiiktatni, akkor azzal a többiektől is elveszik a kedvet és a bátorságot

– folytatta.

És onnantól kezdve pedig sima hátszéllel, tükörsima vízen hajózhat a brüsszeli mainstream vitorlás. És akkor nincsen a háborúval szembeni álláspont, nincsen a migrációval szembeni álláspont és nincsen a genderrel szembeni álláspont

– fűzte hozzá.

Végül pedig aláhúzta, hogy Brüsszelben azért dühösek Magyarországra, mert hazánk az élő példa, hogy a liberális mainstream az egyetlen sikeres, progresszív, toleráns, elfogadható irányvonal.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

