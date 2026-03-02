A Hajdúságban kampányolt Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A sorsdöntő áprilisi választásokat megelőző kampányidőszakban a kormány legmagasabb rangú politikusai is kiveszik a részüket a terepmunkából: az országot járja Orbán Viktor, Szijjártó Péter, Lázár János és Szalay-Bobrovniczky Kristóf is.

Fajsúlyos bejegyzést tett közzé a honvédelmi miniszter Fotó: Facebook / Szalay-Bobrovnicky Kristóf

A honvédelmi miniszter helyi szintű belpolitikai aktivitása különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a tárca vezetőjére jelenleg nemzetközi fronton is komoly feladatok hárulnak: az ukrán döntés nyomán elzárt Barátság-vezeték, valamint az időközben kirobbant iráni–izraeli konfliktus korábban még sohasem tapasztalt biztonságpolitikai kihívásokat jelentenek.

Az egyre súlyosabban fenyegető háborús veszély árnyékában Szalay-Bobrovniczky Kristóf ellátogatott a Hajdúságba, azon belül is Hajdúhadházára, hogy Fidesz-KDNP helyi jelöltjét, Antal Szabolcsot biztosítsa a támogatásáról.

A honvédelmi miniszter közösségi oldalán is egyértelművé tette álláspontját: bejegyzésében világosan felvázolta, mi a tétje az április 12-i választásnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejegyzésében leírta, hogy a