A Hajdúságban kampányolt Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Hajdúhadházáról jelentkezett be. A honvédelmi miniszter közölte, hogy a Debrecen környéki embereknek is a béke a legfontosabb, a veszélyekkel teli időkben nem mindegy, hogy tapasztalt, higgadt, előrelátó kormány vezeti az országot, vagy pedig egy Brüsszelt és Kijevet kiszolgáló kétszínű ember és bandája.

A sorsdöntő áprilisi választásokat megelőző kampányidőszakban a kormány legmagasabb rangú politikusai is kiveszik a részüket a terepmunkából: az országot járja Orbán Viktor, Szijjártó Péter, Lázár János és Szalay-Bobrovniczky Kristóf is. 

A honvédelmi miniszter helyi szintű belpolitikai aktivitása különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a tárca vezetőjére jelenleg nemzetközi fronton is komoly feladatok hárulnak: az ukrán döntés nyomán elzárt Barátság-vezeték, valamint az időközben kirobbant iráni–izraeli konfliktus korábban még sohasem tapasztalt biztonságpolitikai kihívásokat jelentenek.

Az egyre súlyosabban fenyegető háborús  veszély árnyékában Szalay-Bobrovniczky Kristóf ellátogatott a Hajdúságba, azon belül is Hajdúhadházára, hogy Fidesz-KDNP helyi jelöltjét, Antal Szabolcsot biztosítsa a támogatásáról.

A honvédelmi miniszter közösségi oldalán is egyértelművé tette álláspontját: bejegyzésében világosan felvázolta, mi a tétje az április 12-i választásnak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejegyzésében leírta, hogy a

Debrecen környékén élőknek is fontos látniuk, hogy a veszélyekkel teli időkben nem mindegy, hogy tapasztalt, higgadt, előrelátó kormány vezeti az országot, vagy pedig egy Brüsszelt és Kijevet kiszolgáló kétszínű ember és bandája. A hajdúhadháziak nem vevők arra a kétarcú játékra, ami a Tiszát jellemzi. A magyarokat nem lehet átverni, nem lehet zsarolni. Mi nem is hagyjuk! Április 12-én a biztos választás Hajdú 03 településein Antal Szabolcs és a Fidesz!

Borítókép: Szalay-Bobrovniczy Kristós (Forrás: AFP)


