Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Minket nem lehet zsarolni!

A Védelmi Tanács délelőtti ülése kapcsán posztolt videót Szalay-Bobrovniczky Kristóf. – A műholdfelvételek nem hazudnak – jegyezte meg a honvédelmi miniszter. A honvédelmi miniszter posztjában kifejtette:

Felszólítjuk Zelenszkij elnök urat, hogy zsarolás helyett azonnal intézkedjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: OMER TAHA CETIN/ANADOLU

– Hagyja abba Zelenszkij elnök Magyarország zsarolását! Minket nem lehet zsarolni, ellenállunk annak – jelentette ki a politikus. Hozzátette: Magyar Péter is hagyja abba nevetséges színjátékát, nincs szükség arra, hogy leveleket írjon a miniszterelnöknek, pontosan lehet tudni, hogy összefonódik az ukránokkal, az ő oldalukra áll. – Ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni – szögezte le a miniszter.