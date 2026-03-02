Szalay-Bobrovnicky Kristófzelenszkij államfőBarátság kőolajvezetékbarátság

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Minket nem lehet zsarolni!

A Barátság kőolajvezeték alkalmas lenne olaj átjuttatására Magyarország és Szlovákia irányába – jelentette ki videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint egyértelmű, hogy a Tisza Párt összefonódott az ukránokkal, ezért közösen kellene megnyitniuk a vezetéket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 17:28
A Védelmi Tanács délelőtti ülése kapcsán posztolt videót Szalay-Bobrovniczky Kristóf. – A műholdfelvételek nem hazudnak – jegyezte meg a honvédelmi miniszter.  A honvédelmi miniszter posztjában kifejtette:

Felszólítjuk Zelenszkij elnök urat, hogy zsarolás helyett azonnal intézkedjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf    Fotó: OMER TAHA CETIN/ANADOLU

– Hagyja abba Zelenszkij elnök Magyarország zsarolását! Minket nem lehet zsarolni, ellenállunk annak – jelentette ki a politikus. Hozzátette: Magyar Péter is hagyja abba nevetséges színjátékát, nincs szükség arra, hogy leveleket írjon a miniszterelnöknek, pontosan lehet tudni, hogy összefonódik az ukránokkal, az ő oldalukra áll. – Ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni – szögezte le a miniszter.

 

