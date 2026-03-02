rendőrségbudapestifiú

Nem tudni, hova tűnt a tizenöt éves budapesti fiú, nagy erőkkel keresi a rendőrség + fotó

Segítsen, ha tud!

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 03. 02. 17:42
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Nem tudni, hova ment Kozák Szantínó a XV. kerületi tartózkodási címéről, ezért a 13 éves fiút jelenleg is nagy erőkkel keresik – adta hírül a rendőrségi portál. 

Kozák Szantínó körülbelül 160 centiméter magas, rövid, fekete hajú, barna szemű.

Forrás: Police.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy Kozák Szantínó tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

