Nem tudni, hova tűnt a tizenöt éves budapesti fiú, nagy erőkkel keresi a rendőrség + fotó

Nem tudni, hova ment Kozák Szantínó a XV. kerületi tartózkodási címéről, ezért a 13 éves fiút jelenleg is nagy erőkkel keresik – adta hírül a rendőrségi portál.
Kozák Szantínó körülbelül 160 centiméter magas, rövid, fekete hajú, barna szemű.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy Kozák Szantínó tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
Meglepő beismerés a Soros-hálózathoz köthető baloldali cég elemzőjétől: defenzívába kerültek Magyar Péterék külpolitikai kérdésekben
Az utóbbi időben a Tisza szekerét toló Political Capital vezetője úgy vélte, hogy választási győzelmük esetén Magyar Péterék barátságosabbak lennének Ukrajnával, mint a jelenlegi kormányzat.
Szijjártó Péter: Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátást
Szijjártó Péter újabb nyilatkozatot tett, így áll most az olajhelyzet.
Előkerült a kés a szegedi építkezésen, nem kenyeret akartak szeletelni vele
Csúnya ügy.
Kivégeznék a fideszeseket Magyar Péter szimpatizánsai
Ismét bebörtönzést és gyilkosságot vizionáltak a Tisza Párt szimpatizánsai.
