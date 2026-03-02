Kész dráma: a friss házas Zendayát Robert Pattinson ölében kapták le

Befutott Kristoffer Borgli új rendezése, a Kész dráma szinkronos előzetese.

A Kész dráma április 2-án érkezik a hazai mozikba (Forrás: fess.hu)

A történet szerint egy louisianai könyvesbolti alkalmazott, Emma Harwood (Zendaya) és egy brit múzeumigazgató, Charlie Thompson (Robert Pattinson) esküvőjükre készülődnek, ám a kapcsolatuk pár nappal az igen kimondása előtt katasztrofális fordulatot vesz, ugyanis a lány múltja sötét titkot rejt.

A trailerből sok mindent nem tudunk meg, az egy percre jutó kínos jelenetek száma viszont jelentős, a feszültség tapintható. Annyi biztos, hogy az április 2-án mozikba kerülő Kész dráma nem egy könnyed romkomnak ígérkezik.