iránegyesült államokeurópa

Európát fenyegeti Irán, bejelentették a lehetséges célpontokat

Reza Zabib, Irán spanyolországi nagykövete figyelmeztetett, hogy országa „szükség esetén megtámad minden amerikai bázist Európában”. Irán nem először tesz fenyegető kijelentéseket az országot ért támadás után.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 21:25
Fotó: ISSAM RIMAWI Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Irán „képes reagálni” – hangsúlyozta a diplomata. A spanyol belügyminiszter a lehetséges fenyegetések miatt elrendelte a megfigyelés és a biztonság megerősítését egész Spanyolországban – írta a Sky News.

 

Korábban Spanyolország megtagadta az Egyesült Államoktól az engedélyt, hogy a területén található, közösen működtetett katonai bázisokat Irán megtámadására használják, ami miatt az Egyesült Államok több KC-135 repülőgépet visszavont a cadizi és sevillai bázisokról. Az Egyesült Államok megerősítette, hogy a múlt héten Cadizból elindult USS Bulkeley és USS Roosevelt amerikai rombolók részt vettek az Irán elleni támadásokban. 

Irán nem először tett fenyegető kijelentést

Az Iránt ért támadások után hasonló kijelentéseket tett az iráni külügyminiszter is, aki részletesen beszélt arról, milyen támadásokra készülnek. 

Az amerikai hadsereg támad, és nekünk nincs más választásunk, mint megvédeni magunkat

 – mondta Abbász Aragcsi, hozzátéve: 

Természetesen nem támadhatunk meg semmilyen célpontot az Egyesült Államok területén, ezért a régióban található bázisaikkal és a régió országaiban általuk használt létesítményekkel kell foglalkoznunk.

Borítókép: Rakétatámadás - illusztráció (Fotó: AFP)
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.