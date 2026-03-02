Európát fenyegeti Irán, bejelentették a lehetséges célpontokat

Irán „képes reagálni” – hangsúlyozta a diplomata. A spanyol belügyminiszter a lehetséges fenyegetések miatt elrendelte a megfigyelés és a biztonság megerősítését egész Spanyolországban – írta a Sky News.

Korábban Spanyolország megtagadta az Egyesült Államoktól az engedélyt, hogy a területén található, közösen működtetett katonai bázisokat Irán megtámadására használják, ami miatt az Egyesült Államok több KC-135 repülőgépet visszavont a cadizi és sevillai bázisokról. Az Egyesült Államok megerősítette, hogy a múlt héten Cadizból elindult USS Bulkeley és USS Roosevelt amerikai rombolók részt vettek az Irán elleni támadásokban.

Irán nem először tett fenyegető kijelentést

Az Iránt ért támadások után hasonló kijelentéseket tett az iráni külügyminiszter is, aki részletesen beszélt arról, milyen támadásokra készülnek.

Az amerikai hadsereg támad, és nekünk nincs más választásunk, mint megvédeni magunkat

– mondta Abbász Aragcsi, hozzátéve:

Természetesen nem támadhatunk meg semmilyen célpontot az Egyesült Államok területén, ezért a régióban található bázisaikkal és a régió országaiban általuk használt létesítményekkel kell foglalkoznunk.

Borítókép: Rakétatámadás - illusztráció (Fotó: AFP)

