„A Hormuzi-szoros le van zárva, lángba borítunk minden hajót, amely megpróbál átjutni”

A Forradalmi Gárda beszámolója szerint az amerikai–izraeli légicsapásokra adott válaszul több száz ballisztikus rakétát és 700-nál is több drónt lőttek ki Izrael területén található célpontok, illetve a környező országokban lévő amerikai támaszpontok ellen.

Egy katonai szóvivő az Iribnews állami műsorszolgáltatónak nyilatkozva azt mondta, hogy mintegy 500 amerikai, illetve izraeli katonai célpontot támadtak a térségben. Példaként hírszerzési, kommunikációs központokat és fegyverraktárakat említett.

A szóvivő közölte azt is, hogy a támadásokat ki fogják terjeszteni. Mindeközben az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) szerint az amerikai–izraeli művelet szombati kezdete óta több mint 1250 célpontot támadtak Iránban. Hozzátették, hogy eddig az iráni haditengerészet 11 hajóját süllyesztették el.

Borítókép: Irán lezárta a Hormuzi-szorost (Fotó: AFP)