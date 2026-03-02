Mbappé vádaskodik, Arda Güler Zidane-cselére hatalmas bombagól volt a válasz

Real Madrid–Getafe mérkőzés zárta a La Liga a 26. fordulóját. A hazaiaknak fontos, sőt kötelező volt a győzelem annak ismeretében, hogy a Barcelona túljutott az elmúlt hetek válságán és Levante után a negyedik Villarealt is megverte három góllal (4-1), így átmenetileg négy pontos előnnyel állt a tabella élén. A Real körül a szokásosnál is forróbb a hangulat a legújabb Vinícius-ügy miatt. Az UEFA még nem hozott döntést, de ideiglenesen felfüggesztette Prestianni játékjogát – a Benfica argentin játékosa a gyanú szerint rasszista sértéssel provokálta-e a brazil szélsőt. Beszédes, hogy José Mourinho már másképp formált véleményt , mint közvetlenül az eset után. A Getafe ellen sem játszhatott a térdsérüléssel bajlódó Kylian Mbappé – aki egyre elkeseredettebb, a Real Madrid orvosi stábját okolja az elhúzódó felépülésért –, továbbá Éder Militao, Dani Ceballos és Jude Bellingham is hiányzott, azaz a Real nem mehetett biztosra a madridi rivális ellen.

Martín Satriano kapáslövésére nem érhetett oda Courtois. A Getafa ezzel szerzett vezetést a Real Madrid vendégeként. Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Vinícius és Arda Güler helyzete után Martin Satriano nagy gólt rúgott

Getafe-helyzettel kezdődött a mérkőzés, majd a Real Madris percei következtek. Labdaszerzés után előbb Vinícius roboghatott kapura egydül, de csúnyán mellé lőtt. Majd Arda Güler mesésen idézte meg Zinedine Zidane-t, a francia világbajnokról elnevezett csellel játszotta magát tisztára a Getafe 16-osán belül, a lövése azonban nem volt elég veszélyes.

A 39. percben Martin Satriano elé pattant labdát kapásból, aki külső rüszttel a bal felső sarokba bombázott, Courtois nem védhetett, vezetést szerzett a Getafe (0-1).

WOW GOL YANG SANGAT APA MARTIN SATRIANO!! GETAFE SEMENTARA UNGGUL DARI REAL MADRID DI SANTIAGO BERNABEU https://t.co/EWnIG8fM6P — Extra Time Indonesia (@idextratime) March 2, 2026

A cserék sem segítettek a Real Madridon

Az 55. percben Álvaro Arbeloa hármas cserére szánta el magát: Daniel Carvajal helyére Trent Alexander-Arnold, David Alaba helyett Dean Huijsen, míg Thiago Pitarch helyére Rodrygo érkezett. A Real Madrid fokoza a nyomást, a kapuja elé szögezte a Getafét.

Később bejött Franco Mastantuono (Arda Güler helyett), majd Brahim Díaz is (Tchouameni) – mindhiába. Nem volt átütőerő a Real Madrid támadásaiban. A Getafe őrizte az előnyét és megnyerte 1-0-ra a mérkőzést.

A Barcelona így megőrizte négy pontos előnyét a La Liga élén.