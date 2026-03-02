Mourinho pálfordulata: a Benfica edzője már fenyegetőzik a Vinícius-botrány miatt

A Real Madrid Lisszabonban 1-0-ra legyőzte José Mourinho együttesét, majd a madridi visszavágón is nyert 2-1-re, így 3-1-es összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. Az igazán érdekes események az odavágón történtek: a győztes gólt szerző Vinícius Júnior egyesek szemében a hazai szurkolókat hergelve ünnepelt, ezek után a Benfica argentin játékosa, Gianluca Prestianni beszólt neki. Vinícius és a csapattársai rasszista inzultust hallottak, miközben Prestianni tagadja, hogy majomnak nevezte volna brazil ellenfelét. A húszéves játékos ravasz módon a mezével eltakarta a száját, amikor belekötött Viníciusba, de így sem úszta meg az UEFA vizsgálódását, sőt fel is függesztették a játékjogát, így nem játszhatott a madridi találkozón, és még súlyosabb eltiltás is várhat rá.

José Mourinho az első meccs után még Vinícius Júniort kritizálta. Fotó: AFP/Filipe Amorim

José Mourinho lecsaphat Prestiannira

Mourinho eredetileg Viníciust bírálta a gólöröme miatt, valamint Prestiannit sem ítélte el bűnösként, vasárnap azonban már teljesen más szellemben nyilatkozott a Benfica hétfői bajnokiját megelőző sajtótájékoztatón. A 63 éves szakember azt mondta az újságíróknak, hogy teljes mértékben, határozottan ellenez mindenféle diszkriminációt, előítéletet és butaságot:

Ha a játékosom nem tartotta tiszteletben ezeket az elveket, amelyek az enyémek és a Benficáé is, akkor a játékos karrierje a José Mourinho nevű edzőnél és a Benfica nevű klubnál véget ér.

Nem vagyok tudós, de nem vagyok tudatlan sem. Az ártatlanság vélelme emberi jog, nem igaz? Kitartok a véleményem mellett. Ha a játékos valóban bűnös, soha többet nem fogok ugyanúgy tekinteni rá, és akkor vége a velem való történetének. De egyelőre sok a „ha” – mondta Mourinho.

Az UEFA egyelőre nem hozott ítéletet Prestianni ügyében, ám ha valóban bűnösnek találják, akár tíz mérkőzésre is eltilthatják az argentin labdarúgót.