José MourinhoUEFABajnokok LigájabenficaReal MadridVinícius Júnior

Mourinho pálfordulata: a Benfica edzője már fenyegetőzik a Vinícius-botrány miatt

Bár a Real Madrid és a Benfica BL-párharca véget ért – a spanyol labdarúgócsapat jutott a nyolcaddöntőbe –, a Vinícius Júnior-botránynak továbbra sincs vége. Az UEFA még mindig vizsgálja Gianluca Prestianni helyzetét, amellyel kapcsolatban most a lisszaboniakat irányító José Mourinho jelentette ki, hogy amennyiben bebizonyosodik játékosa bűnössége, abban az esetben nincs jövője a klubnál.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 7:15
A portugál tréner keményen lecsaphat Fotó: NurPhoto/AFP/Rodrigo Moreira
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Real Madrid Lisszabonban 1-0-ra legyőzte José Mourinho együttesét, majd a madridi visszavágón is nyert 2-1-re, így 3-1-es összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. Az igazán érdekes események az odavágón történtek: a győztes gólt szerző Vinícius Júnior egyesek szemében a hazai szurkolókat hergelve ünnepelt, ezek után a Benfica argentin játékosa, Gianluca Prestianni beszólt neki. Vinícius és a csapattársai rasszista inzultust hallottak, miközben Prestianni tagadja, hogy majomnak nevezte volna brazil ellenfelét. A húszéves játékos ravasz módon a mezével eltakarta a száját, amikor belekötött Viníciusba, de így sem úszta meg az UEFA vizsgálódását, sőt fel is függesztették a játékjogát, így nem játszhatott a madridi találkozón, és még súlyosabb eltiltás is várhat rá.

José Mourinho az első meccs után még Vinícius Júniort kritizálta
José Mourinho az első meccs után még Vinícius Júniort kritizálta. Fotó: AFP/Filipe Amorim

José Mourinho lecsaphat Prestiannira

Mourinho eredetileg Viníciust bírálta a gólöröme miatt, valamint Prestiannit sem ítélte el bűnösként, vasárnap azonban már teljesen más szellemben nyilatkozott a Benfica hétfői bajnokiját megelőző sajtótájékoztatón. A 63 éves szakember azt mondta az újságíróknak, hogy teljes mértékben, határozottan ellenez mindenféle diszkriminációt, előítéletet és butaságot:

Ha a játékosom nem tartotta tiszteletben ezeket az elveket, amelyek az enyémek és a Benficáé is, akkor a játékos karrierje a José Mourinho nevű edzőnél és a Benfica nevű klubnál véget ér.

Nem vagyok tudós, de nem vagyok tudatlan sem. Az ártatlanság vélelme emberi jog, nem igaz? Kitartok a véleményem mellett. Ha a játékos valóban bűnös, soha többet nem fogok ugyanúgy tekinteni rá, és akkor vége a velem való történetének. De egyelőre sok a „ha” – mondta Mourinho.

Az UEFA egyelőre nem hozott ítéletet Prestianni ügyében, ám ha valóban bűnösnek találják, akár tíz mérkőzésre is eltilthatják az argentin labdarúgót.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu