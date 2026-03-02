Az iráni háború miatt nő a terrorveszély és olajválság fenyeget, a Tisza csak sunnyog + videó

Nem hirtelen jött támadás történt Irán ellen, legalább fél évig készülhettek rá az amerikaiak és Izrael – mutatott rá Bende Balázs külpolitikai szakértő az Igazság órája hétfői adásában. Szerinte az ajatollah Izrael-ellenessége, valamint az iráni atomprogram voltak a kiváltó okok, de emellett az Irán által támogatott milíciák is fontos szerepet játszottak.

Felidézték, hogy Ali Hamenei ajatollah szombati megölése után az iráni forradalmi gárda veheti kezébe a hatalmat, katonai hatalomátvétel lesz.

Az iráni válaszcsapásokról a szakértő azt mondta, turisták által kedvelt helyszínek is támadások célpontjai voltak, ahol egyébként amerikai támaszpontok vannak. Jelezte, Szijjártó Péter azonnal felhívta a figyelmet a konzulátusok által nyújtott védelemre, és hogy senki ne induljon el,maradjon helyben.

Hogy meddig tarthat a háború, Bende Balázs szerint leginkább

azon múlik, Irán hogyan lép majd fel, hajlandó-e tárgyalni az új vezetés.

Kitértek arra, hogy már Ciprust is támadta Irán, ahol brit támaszpont van, és ebből is az látszik, hogy a regionálisnak tűnő háború órák alatt kiterjedt európai országra is.

Elképesztő áremelkedés hozott a háború, hiszen a Perzsa-öbölből szállítják az olajat, amit most Irán a Hormuzi-szoros lezárásával akadályoz.

Nem látni, hogy áradna a Tisza

Az ukrán blokk politikai döntés, nincs műszaki akadálya a Barátság olajvezeték újraindításának, erről Orbán Viktor miniszterelnök bizonyítékokat ígért – mutatott rá Vitályos Eszter kormányszóvivő. Szerinte az is gyanús, hogy Ukrajna nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket, hogy megvizsgálják a vezetéket.

Elképesztő az a sunnyogás, amit a tiszások csinálnak ebben az ügyben, nem mondanak semmit, nincs véleményük, hallgatnak.

– Magyar Péter pedig, miközben a világ forrong, kitesz magáról egy képet, melyen egy „én vagyok Magyar Péter” feliratú pulcsiban feszít – mondta a szóvivő.

Kitértek rá, hogy az iráni helyzet miatt jelenősen nőhet az olaj ára, ezért a magyarok érdeke, hogy elinduljon újra a Barátság vezeték. Vitályos Eszter felidézte: a kormány múlt héten döntött az energiaellátást adó létesítmények kiemelt katonai védelmének megerősítéséről.

A magyar kormány a védőbástyája annak, hogy ne vegyünk fel hitelt Ukrajna miatt, ne engedjük be őket az unióba és ne sodródjunk háborúba

– emlékeztetett, hozzátéve: a helyzetünk indokolja egyes létesítmények fokozott védelmét.