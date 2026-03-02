barátság vezetékkormányszóvivőzelenszkijtisza pártvitályos eszterigazság órájaMagyar Péterblokk

Az iráni háború miatt nő a terrorveszély és olajválság fenyeget, a Tisza csak sunnyog + videó

Vitályos Eszter kormányszóvivővel és Bende Balázs szakértővel indult az Igazság órája hétfőn. Az adás fő témái között szerepelt a közel-keleti térségben kialakult háborús helyzet, a konfliktussal járó olajválság és esetleges áremelkedés is. Ráadásul az olajválság ellenére Zelenszkij továbbra is blokkolja a Barátság kőolajvezeték újraindítását, a Tisza Párt pedig az ukrán elnök oldalán áll, sőt Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs is semmilyen háború.

2026. 03. 02.
Nem hirtelen jött támadás történt Irán ellen, legalább fél évig készülhettek rá az amerikaiak és Izrael – mutatott rá Bende Balázs külpolitikai szakértő az Igazság órája hétfői adásában. Szerinte az ajatollah Izrael-ellenessége, valamint az iráni atomprogram voltak a kiváltó okok, de emellett az Irán által támogatott milíciák is fontos szerepet játszottak.

Felidézték, hogy Ali Hamenei ajatollah szombati megölése után az iráni forradalmi gárda veheti kezébe a hatalmat, katonai hatalomátvétel lesz.

Az iráni válaszcsapásokról a szakértő azt mondta, turisták által kedvelt helyszínek is támadások célpontjai voltak, ahol egyébként amerikai támaszpontok vannak. Jelezte, Szijjártó Péter azonnal felhívta a figyelmet a konzulátusok által nyújtott védelemre, és hogy senki ne induljon el,maradjon helyben.

Hogy meddig tarthat a háború, Bende Balázs szerint leginkább

azon múlik, Irán hogyan lép majd fel, hajlandó-e tárgyalni az új vezetés.

Kitértek arra, hogy már Ciprust is támadta Irán, ahol brit támaszpont van, és ebből is az látszik, hogy a regionálisnak tűnő háború órák alatt kiterjedt európai országra is.

Elképesztő áremelkedés hozott a háború, hiszen a Perzsa-öbölből szállítják az olajat, amit most Irán a Hormuzi-szoros lezárásával akadályoz.

 

Nem látni, hogy áradna a Tisza

Az ukrán blokk politikai döntés, nincs műszaki akadálya a Barátság olajvezeték újraindításának, erről Orbán Viktor miniszterelnök bizonyítékokat ígért – mutatott rá Vitályos Eszter kormányszóvivő. Szerinte az is gyanús, hogy Ukrajna nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket, hogy megvizsgálják a vezetéket.

Elképesztő az a sunnyogás, amit a tiszások csinálnak ebben az ügyben, nem mondanak semmit, nincs véleményük, hallgatnak.

– Magyar Péter pedig, miközben a világ forrong, kitesz magáról egy képet, melyen egy „én vagyok Magyar Péter” feliratú pulcsiban feszít – mondta a szóvivő.

Forrás: Facebook

Kitértek rá, hogy az iráni helyzet miatt jelenősen nőhet az olaj ára, ezért a magyarok érdeke, hogy elinduljon újra a Barátság vezeték. Vitályos Eszter felidézte: a kormány múlt héten döntött az energiaellátást adó létesítmények kiemelt katonai védelmének megerősítéséről.

A magyar kormány a védőbástyája annak, hogy ne vegyünk fel hitelt Ukrajna miatt, ne engedjük be őket az unióba és ne sodródjunk háborúba

– emlékeztetett, hozzátéve: a helyzetünk indokolja egyes létesítmények fokozott védelmét.

Beszélt arról is, hogy a most kirobbant közel-keleti válság fokozhatja a terrorveszélyt Európa-szerte, ezért a védelmi fokozatot Magyarország egy szinttel emelte. Vitályos Eszer szerint ennek kapcsán is irreleváns, mit mond a Tisza Párt. Bujdosó Andrea például nem válaszolt az újságírói kérdésekre, ehelyett a riportert igyekeznek nevetséges helyzetbe hozni, megalázni.

A kormányszóvivő szerint a tiszás jelöltek továbbra sem beszélhetnek.

A Tisza Párt egy digitális blöff. Van egy irigykedő réteg, noha egész jól élnek, az nem elég nekik,

99 százalékuk mindig is baloldali volt. Valahol érthető, hogy miután 16 év ellenzékiség után ilyen lelkiállapotban vannak, bárki jó nekik, aki reményt ad, hiába a gyűlölködés – mondta. Hozzátette: nem látni, hogy áradna a Tisza, Magyar Péter vámosmikolai rendezvényére is buszoztatták az embereket.

Ruszin-Szendi Romulusz kijelentésére, miszerint „nincs háború”, a kormányszóvivő azt mondta, ő megkérdezné a Tisza EP-képviselőjét, Gerzsenyi Gabriellát, hogy ezt ő, mint kárpátaljai, vajon hangoztatja-e azoknak, akik már elvesztették hozzátartozójukat a kényszersorozások miatt és áram nélkül vannak a nap nagy részében.

A tiszások sunnyognak, mert nem tudnának nemet mondani Brüsszelnek

– jelentette ki Vitályos Eszter, hangsúlyozva, a nemzeti kormány nem sodorja háborúba az országot.

 

Borítókép: Vitályos Eszter az Igazság órájában (Forrás: YouTube)


