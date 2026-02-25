A Tisza Párt budapesti frakcióvezetője is néma maradt a Barátság vezeték elzárásával kapcsolatban

A Mandiner riportere arra várt választ, mi Bujdosó Andrea frakcióvezető álláspontja azzal kapcsolatban, hogy elzárták az ukránok a Barátság kőolajvezetéket.

A kérdésre azonban érdemi reakció nem érkezett. Bujdosó Andrea a riportert és szerkesztőségét támadta, kijelentve:

Színjátékban nem veszek részt. Mindig hazudnak. Önök nem újságírók, hanem propagandisták.

Mint ismert, a Fidelitas is akciózott a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt. A szervezet papírmasé figurákkal várta a Tisza frakciót az ülésterem előtt. Később pedig az ülésterembe is bevitték a figurákat, amin Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője állt egymás mellett. Egy másik papírfigura Volodimir Zelenszkijt ábrázolja, amint az ukrán elnök épp elzárja a Barátság kőolajvezetéket.

Bujdosó Andrea mellett a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is hallgat a Barátság kőolajvezeték ügyében. A Tisza elnökének több kérdést is feltett a Hír Tv riportere az ukrán zsarolásról, de Magyar Péter úgy tett, mintha meg sem hallaná ezeket.