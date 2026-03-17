Rendkívüli

Zsúfolásig megtelt a Dobó tér Egerben, mindenki Orbán Viktor beszédét várja + videó

választásVálasztás 2026szavazásNemzeti Választási Iroda

Megkezdték a szavazási levélcsomagok postázását

A Nemzeti Választási Iroda megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgárnak a szavazási levélcsomagok postázását. A csomag tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint borítékokat és tájékoztatót.

2026. 03. 17. 16:59
Megkezdték a szavazási levélcsomagok postázását
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az NVI a honlapján azt írta: amennyiben a választópolgár április 5-ig nem kapja meg a kérelmében megjelölt postacímre a szavazási levélcsomagot, bármely külképviseleten vagy bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában személyesen kérheti annak pótlását. Emlékeztettek rá: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe regisztrációkor kérhetik a szavazási levélcsomag postai kézbesítését vagy személyes átvételét.

Budapest, 2024. június 9. Egy nő átveszi a szavazólapokat az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a II. kerületi Budagyöngye bölcsődében kialakított 21. számú szavazókörben 2024. június 9-én. MTI/Purger Tamás
Illusztráció. Fotó: MTI/Purger Tamás

Annak, aki a postai kézbesítést jelölte meg, az NVI postai úton juttatja el a szavazási levélcsomagokat a regisztrációkor megadott címre.

Azok, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, a magyarországi szavazást megelőző tizenötödik naptól, azaz március 28-tól kezdve akár még a választás napján is átvehetik azt a regisztrációkor megjelölt országgyűlési egyéni választókerületi székhely település választási irodájában, külképviseleten vagy egyéb település választási irodájában.

A csomag tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat és tájékoztatót.

A Nemzeti Választási Iroda arra kérte a levélben szavazó választópolgárokat, hogy figyelmesen kövessék az útmutatóban szereplő lépéseket a szavazat érvényes leadása érdekében, az azonosító nyilatkozatot pedig ne feledjék aláírni. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok március 18-a 16 óráig regisztrálhatnak, az utolsó napokon regisztráltaknak a szavazási levélcsomagokat várhatóan csütörtökön, március 19-én adja postára az NVI.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
