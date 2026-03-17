Megkezdték a szavazási levélcsomagok postázását

Az NVI a honlapján azt írta: amennyiben a választópolgár április 5-ig nem kapja meg a kérelmében megjelölt postacímre a szavazási levélcsomagot, bármely külképviseleten vagy bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában személyesen kérheti annak pótlását. Emlékeztettek rá: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe regisztrációkor kérhetik a szavazási levélcsomag postai kézbesítését vagy személyes átvételét.

Annak, aki a postai kézbesítést jelölte meg, az NVI postai úton juttatja el a szavazási levélcsomagokat a regisztrációkor megadott címre.

Azok, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, a magyarországi szavazást megelőző tizenötödik naptól, azaz március 28-tól kezdve akár még a választás napján is átvehetik azt a regisztrációkor megjelölt országgyűlési egyéni választókerületi székhely település választási irodájában, külképviseleten vagy egyéb település választási irodájában.

A csomag tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat és tájékoztatót.

A Nemzeti Választási Iroda arra kérte a levélben szavazó választópolgárokat, hogy figyelmesen kövessék az útmutatóban szereplő lépéseket a szavazat érvényes leadása érdekében, az azonosító nyilatkozatot pedig ne feledjék aláírni. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok március 18-a 16 óráig regisztrálhatnak, az utolsó napokon regisztráltaknak a szavazási levélcsomagokat várhatóan csütörtökön, március 19-én adja postára az NVI.