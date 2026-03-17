Közeleg a határidő: szerdáig lehet jelentkezni levélszavazásra

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben is gyakorolhatják választójogukat, ehhez viszont regisztrálni kell a levélben szavazók névjegyzékébe.

Forrás: MTI2026. 03. 17. 12:33
Szerdáig kérhető a levélben szavazók névjegyzékébe vétel az áprilisi országgyűlési választásra − közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Szabadka, 2022. március 30. Leadja az április 3-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő a szabadkai magyar főkonzulátuson 2022. március 30-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. MTI/Molnár Edvárd
Az áprilisi országgyűlési választáson a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben is gyakorolhatják választójogukat, ehhez azonban előzetesen kérniük kell felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe.

Amennyiben a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár már az áprilisi országgyűlési választáson is szavazni szeretne, a névjegyzékbe vételi kérelmét legkésőbb magyar idő szerint március 18-án 16 óráig tudja benyújtani személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Levélszavazásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult, akinek lakcímkártyáján lakóhelyként külföldi cím szerepel, vagy aki nem rendelkezik sem magyarországi lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel.

A sikeres regisztrációt követően a választópolgárok szavazási levélcsomagot kapnak, amely tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat és tájékoztatót.

A kitöltött szavazólapot a választópolgár személyesen a külképviseleti választási irodában, illetve Magyarországon bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában leadhatja, vagy postai úton juttathatja vissza legkésőbb magyar idő szerint április 12-én 19 óráig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
