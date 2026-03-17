Közeleg a határidő: szerdáig lehet jelentkezni levélszavazásra

Szerdáig kérhető a levélben szavazók névjegyzékébe vétel az áprilisi országgyűlési választásra − közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Az áprilisi országgyűlési választáson a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben is gyakorolhatják választójogukat, ehhez azonban előzetesen kérniük kell felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe.

Amennyiben a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár már az áprilisi országgyűlési választáson is szavazni szeretne, a névjegyzékbe vételi kérelmét legkésőbb magyar idő szerint március 18-án 16 óráig tudja benyújtani személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Levélszavazásra az a nagykorú magyar állampolgár jogosult, akinek lakcímkártyáján lakóhelyként külföldi cím szerepel, vagy aki nem rendelkezik sem magyarországi lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel.

A sikeres regisztrációt követően a választópolgárok szavazási levélcsomagot kapnak, amely tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat és tájékoztatót.

A kitöltött szavazólapot a választópolgár személyesen a külképviseleti választási irodában, illetve Magyarországon bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában leadhatja, vagy postai úton juttathatja vissza legkésőbb magyar idő szerint április 12-én 19 óráig.