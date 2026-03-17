Az izraeli média arról számolt be, hogy Ali Laridzsánit a fiával együtt támadták meg egy rejtekhelyükön lévő lakásban. Izrael védelmi minisztere azt nyilatkozta, hogy Laridzsánit „likvidálták”, és hogy ő és a miniszterelnök utasították a hadsereget, hogy „folytassák az iráni vezetés elleni műveleteket”. Egyelőre nem érkezett iráni megerősítés.
Izraeli miniszter: légicsapásban megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát
Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Egyelőre nem érkezett iráni megerősítés.
Az iráni biztonsági főnököt múlt pénteken látták nyilvánosan, amint tüntetéseken vesz részt. Irán korábbi nukleáris tárgyalója és a korábbi ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének közeli szövetségese volt. Őt a háború első napján ölték meg.
Borítókép: Ali Laridzsáni, Irán biztonsági főnöke (Fotó: AFP/Anwar Amro)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!