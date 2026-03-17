IzraelAli Laridzsánilégicsapásvédelmi miniszter

Izraeli miniszter: légicsapásban megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Egyelőre nem érkezett iráni megerősítés.

Forrás: MTI2026. 03. 17. 11:24
Ali Laridzsáni, Irán biztonsági főnöke Fotó: Anwar Amro Forrás: AFP
Az izraeli média arról számolt be, hogy Ali Laridzsánit a fiával együtt támadták meg egy rejtekhelyükön lévő lakásban. Izrael védelmi minisztere azt nyilatkozta, hogy Laridzsánit „likvidálták”, és hogy ő és a miniszterelnök utasították a hadsereget, hogy „folytassák az iráni vezetés elleni műveleteket”. Egyelőre nem érkezett iráni megerősítés.

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter (Fotó: Képernyőkép)

Az iráni biztonsági főnököt múlt pénteken látták nyilvánosan, amint tüntetéseken vesz részt. Irán korábbi nukleáris tárgyalója és a korábbi ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének közeli szövetségese volt. Őt a háború első napján ölték meg.

Ali Laridzsáni, Irán biztonsági főnöke (Fotó: AFP/Anwar Amro)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu