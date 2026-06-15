A felfüggesztett börtönbüntetés mellett öt évre eltiltották mindennemű karatetevékenységtől mint foglalkozástól, különösen karate oktatásától, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték. A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.
Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban
A Szolnoki Járásbíróság egy év – végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A döntés nem jogerős.
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A döntés nem jogerős, az ügyész, A. T. R. és a védője is három munkanap gondolkodási időt kért.
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